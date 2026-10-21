Macron, enervat că Trump și Netanyahu își fac campanie pe seama Franţei: „Comentarii inacceptabile şi stupide”

Emmanuel Macron i-a criticat miercuri pe liderii străini care „îşi fac campanie pe seama Franţei” şi lansează „comentarii inacceptabile şi totodată stupide”, vizându-i, fără a-i numi, pe preşedintele american Donald Trump şi pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP şi Reuters.

În urma violenţelor care au avut loc în weekend în Franţa, „a existat o manipulare străină a informaţiilor care a dat naştere unor comentarii inacceptabile şi totodată stupide din partea multora, inclusiv a unor lideri străini”, a denunţat preşedintele francez într-o conferinţă de presă susţinută la Doha.

„Există oameni care fac campanie pe seama Franţei, lideri aflaţi în campanie electorală în regiune sau de cealaltă parte a Atlanticului, care uneori, din naivitate, preiau informaţii provenite din surse dubioase sau care transmit ceea ce, evident, anumite cercuri vor să facă să pară adevărat”, a punctat el.

În urma manifestaţiilor din 17 octombrie împotriva costului ridicat al vieţii, a preţului combustibililor şi a deteriorării condiţiilor de învăţământ, marcate de scene de distrugeri şi jafuri în mai multe oraşe din Franţa, Donald Trump a atribuit aceste violenţe imigraţiei într-o postare pe reţeaua sa Truth Social. În contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, care au loc la 3 noiembrie, şeful Casei Albe a îndemnat luni la un vot împotriva democraţilor, avertizând că, în caz contrar, s-ar putea ajunge la aceleaşi evenimente ca cele observate în timpul manifestaţiilor din 17 octombrie din Franţa.

„Când vedeţi clopotniţe în flăcări şi incendii care fac ravagii în Franţa, amintiţi-vă că exact asta vor să-i facă «Tâmpocraţii» radicali Americii”, a declarat el la un miting electoral în Kansas.

Macron a declarat că joi dimineaţă va ţine o şedinţă cu toate serviciile de informaţii, cu prim-ministrul Sébastien Lecornu şi cu miniştrii implicaţi pentru „a obţine un raport detaliat asupra a tot ceea ce s-a întâmplat exact” în timpul manifestaţiilor de weekendul trecut, în timp ce coordonatorii mişcării „Vestele galbene” au chemat la noi manifestaţii, sâmbătă.

Emmanuel Macron a avertizat că „persoanele care vor să provoace dezordine în centrele oraşelor sâmbăta viitoare vor fi împiedicate să facă acest lucru”.

Editor : Sebastian Eduard