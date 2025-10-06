Live TV

Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului demisionar Sebastien Lecornu să negocieze formarea Guvernului până miercuri. Macron s-a declarat pregătit „să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui eșec, informează luni AFP, citând surse din anturajul preşedintelui francez, potrivit Agerpres. 

Prin acest mesaj, şeful statului, care a exclus mereu până acum opţiunea unei demisii, pare să facă să planeze ameninţarea unei noi dizolvări a Adunării Naţionale, după cea din 2024, comentează agenţia citată de presă.

„Îi voi spune şefului statului miercuri seara dacă aceasta este posibil sau nu pentru ca el să poată să tragă toate concluziile care se impun”, a reacţionat pe platforma X Sebastien Lecornu.

Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, a cărui nominalizare la conducerea Ministerului Apărării a grăbit demisia premierului Sebastien Lecornu, a anunţat luni pe platforma X că renunţă să participe la guvern pentru a „permite reluarea negocierilor”.

„Am propus în cursul dimineţii preşedintelui Republicii să mă retrag din guvern fără întârziere şi să transfere responsabilităţile mele de ministru al apărării premierului” demisionar, scrie el, afirmând că „doreşte ca această decizie să permită reluarea discuţiilor în vederea formării unui nou guvern de care Franţa are nevoie”.

Reamintim că numirea sa duminică a suscitat indignarea partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains /LR), care vede în Le Maire un simbol al derapajului bugetar din ultimii ani al guvernului macronist şi care în consecinţă a contestat participarea sa în guvernul abia format.

În mai puţin de 14 ore după anunţul privind componenţa guvernului, criticat imediat şi ameninţat cu implozia, premierul şi-a prezentat luni dimineaţa demisia preşedintelui Emmanuel Macron.

