Live TV

Macron îi invită vineri pe liderii partidelor pentru a discuta despre conflictele internaționale și consecințele lor naționale

Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Aducerea unor clarificări în dezbaterea publică din cadrul campaniei electorale Macron vrea să se asigure că viitorii candidați înțeleg amploarea situației

Emmanuel Macron i-a convocat pe liderii partidelor reprezentate în Parlamentul francez, sau pe candidații acestora la alegerile prezidențiale, la o reuniune, vineri, privind „deteriorarea rapidă a situației internaționale” și „consecințele acesteia în Franța asupra securității și energiei”, a anunțat joi Palatul Elysée, citat de Le Monde.

Prim-ministrul, Sébastien Lecornu, precum și responsabili militari și din serviciile de informații vor participa la această reuniune, programată la ora 10:30 (11:30, ora României) la Palatul Prezidențial.

Aducerea unor clarificări în dezbaterea publică din cadrul campaniei electorale

„Autoritățile militare și serviciile de informații vor împărtăși informațiile aflate în posesia șefului statului”, a adăugat Președinția. Este vorba despre serviciile de informații interne și externe, serviciile de informații militare, Secretariatul General al Apărării și Securității Naționale și directorul general al energiei.

Liderii partidelor, de la „La France insoumise” până la „Rassemblement national”, pot veni personal sau se pot lăsa reprezentați de candidatul sau candidata formațiunii lor la alegerile prezidențiale din primăvară. Mai mulți responsabili politici și-au confirmat deja prezența. Printre aceștia se numără Raphaël Glucksmann (Place publique), Fabien Roussel (Partidul Comunist Francez), Marine Tondelier (Les Ecologistes), Olivier Faure (Partidul Socialist), precum și Bruno Retailleau (Les Républicains) și Gabriel Attal (Renaissance), care sunt atât lideri de partid, cât și candidați.

Rassemblement National a anunțat că președintele partidului de extremă dreapta, Jordan Bardella, „va merge singur”, candidata Marine Le Pen fiind plecată într-o deplasare. France Insoumise va fi reprezentată de coordonatorul său național, Manuel Bompard.

Macron vrea să se asigure că viitorii candidați înțeleg amploarea situației

Președinția franceză susține că Macron vrea să se asigure că viitorii candidați înțeleg amploarea situației și pot informa corect alegătorii în timpul campaniei. În paralel, președintele încearcă să arate că politica sa externă are efecte concrete asupra problemelor care îi preocupă pe francezi, în special securitatea și prețurile energiei și carburanților.

Potrivit Palatului Élysée, scopul este și ca aceștia să poată participa la dezbaterea publică din campania electorală având acces la informații relevante. Președintele intenționează, de asemenea, să le explice viitorilor candidați deciziile pe care le-a luat în gestionarea crizelor internaționale.

În Orientul Mijlociu, tensiunile din jurul rutelor maritime strategice afectează transporturile și contribuie la creșterea presiunii asupra prețurilor carburanților din Franța. Macron a discutat în ultimele zile cu liderii Irakului, Arabiei Saudite și Qatarului și a primit la Paris oficiali din Iordania și Liban.

Franța caută rute alternative pentru transporturile de energie și mărfuri, în condițiile în care Parisul nu se așteaptă la o redeschidere rapidă a Strâmtorii Ormuz.

În ceea ce privește Ucraina, președinția franceză invocă intensificarea atacurilor aeriene ruse și așa-numitele amenințări hibride atribuite Rusiei. Acestea au fost discutate și în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Apărare prezidate de Macron miercuri, în care acesta a avertizat că evenimentele internaționale aflate la mii de kilometri de Franța pot avea efecte directe asupra economiei și populației.

Formatul reuniunii este inspirat de întâlnirile multipartide organizate de Macron începând din 2023, cunoscute drept formatul “Saint-Denis”. Spre deosebire de acele întâlniri, actuala reuniune are loc într-un context în care principala miză este transmiterea către viitorii candidați la președinție a unor informații sensibile despre securitatea Franței și despre efectele conflictelor externe asupra aprovizionării cu energie.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
A spus "sunt rus şi îmi susţin patria" și imediat a primit INTERZIS într-o țară din Europa
Digi Sport
A spus "sunt rus şi îmi susţin patria" și imediat a primit INTERZIS într-o țară din Europa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alegeri rusia
Alegeri în bătaia țevii de Kalașnikov. Putin cheamă rușii la urne pentru a-i alege pe cei aleși de el
Marine Le Pen
„Războiul ar putea dura 100 de ani”. Predicția sumbră a șefei extremiștilor francezi, Marine Le Pen
emmanuel macron
Grecia se împrumută mai ieftin decât Franța, deși are o datorie publică mult mai mare. Cum s-a schimbat percepția investitorilor
tutuianu inquam
Ţuţuianu a prezentat proiectul de organizare a AEP: Nu va fi o instituţie care intervine exclusiv în perioada electorală
Klaas Knot
Franţa a anunțat pe cine va susţine pentru şefia BCE după plecarea Christinei Lagarde. Parisul pune însă și o condiție
Recomandările redacţiei
Siegfried Mureșan.
Nicușor Dan a anunțat când va semna decretul de desemnare a lui...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Siegfried Mureșan va face în curând primele declarații de presă...
donald trump vladimir putin
Trump vrea să reia afacerile cu Putin, chiar și fără ca dictatorul...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei...
Ultimele știri
Trump permite delegației Iranului să participe la Adunarea Generală a ONU de la New York, dar cu restricții
Miruţă: „PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?” Ministrul atenţionează PSD să nu „înceapă jocurile politice”
Oligarhii și funcționarii ruși își trimit rudele în străinătate de teama unei mobilizări generale, după alegeri (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața amoroasă se schimbă radical pentru 3 zodii până la finalul lui septembrie. Ce le rezervă astrele în...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
David Miculescu, out în derby-ul cu U Craiova? Cum arată piciorul căpitanului FCSB după accidentarea din...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Octavian Popescu, primit surprinzător de bine în Grecia după scandalul din România: reacția patronului...
Adevărul
Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Cine este Siegfried Mureșan, nominalizat premier de Nicușor Dan. Politicianul lansat de Traian Băsescu care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Brad Pitt și-a pierdut iubita pe ringul de dans, la nunta lui Taylor Swift: "Nunta secolului. Am stat 10-12...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Millie Bobby Brown, mamă pentru a doua oară la 22 de ani. Cum a ales actrița să anunțe venirea pe lume a...
Adevarul
„Rusia ne caută punctele slabe“. Moscova ar putea folosi împotriva Marii Britanii propria sa tactică de...
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
"Nu trebuie să-i spui numele. Știți cu toții cine e tatăl lui". Fiul de 19 ani al lui Cillian Murphy îi...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...