Macron îi invită vineri pe liderii partidelor pentru a discuta despre conflictele internaționale și consecințele lor naționale

Emmanuel Macron i-a convocat pe liderii partidelor reprezentate în Parlamentul francez, sau pe candidații acestora la alegerile prezidențiale, la o reuniune, vineri, privind „deteriorarea rapidă a situației internaționale” și „consecințele acesteia în Franța asupra securității și energiei”, a anunțat joi Palatul Elysée, citat de Le Monde.

Prim-ministrul, Sébastien Lecornu, precum și responsabili militari și din serviciile de informații vor participa la această reuniune, programată la ora 10:30 (11:30, ora României) la Palatul Prezidențial.

Aducerea unor clarificări în dezbaterea publică din cadrul campaniei electorale

„Autoritățile militare și serviciile de informații vor împărtăși informațiile aflate în posesia șefului statului”, a adăugat Președinția. Este vorba despre serviciile de informații interne și externe, serviciile de informații militare, Secretariatul General al Apărării și Securității Naționale și directorul general al energiei.

Liderii partidelor, de la „La France insoumise” până la „Rassemblement national”, pot veni personal sau se pot lăsa reprezentați de candidatul sau candidata formațiunii lor la alegerile prezidențiale din primăvară. Mai mulți responsabili politici și-au confirmat deja prezența. Printre aceștia se numără Raphaël Glucksmann (Place publique), Fabien Roussel (Partidul Comunist Francez), Marine Tondelier (Les Ecologistes), Olivier Faure (Partidul Socialist), precum și Bruno Retailleau (Les Républicains) și Gabriel Attal (Renaissance), care sunt atât lideri de partid, cât și candidați.

Rassemblement National a anunțat că președintele partidului de extremă dreapta, Jordan Bardella, „va merge singur”, candidata Marine Le Pen fiind plecată într-o deplasare. France Insoumise va fi reprezentată de coordonatorul său național, Manuel Bompard.

Macron vrea să se asigure că viitorii candidați înțeleg amploarea situației

Președinția franceză susține că Macron vrea să se asigure că viitorii candidați înțeleg amploarea situației și pot informa corect alegătorii în timpul campaniei. În paralel, președintele încearcă să arate că politica sa externă are efecte concrete asupra problemelor care îi preocupă pe francezi, în special securitatea și prețurile energiei și carburanților.

Potrivit Palatului Élysée, scopul este și ca aceștia să poată participa la dezbaterea publică din campania electorală având acces la informații relevante. Președintele intenționează, de asemenea, să le explice viitorilor candidați deciziile pe care le-a luat în gestionarea crizelor internaționale.

În Orientul Mijlociu, tensiunile din jurul rutelor maritime strategice afectează transporturile și contribuie la creșterea presiunii asupra prețurilor carburanților din Franța. Macron a discutat în ultimele zile cu liderii Irakului, Arabiei Saudite și Qatarului și a primit la Paris oficiali din Iordania și Liban. Franța caută rute alternative pentru transporturile de energie și mărfuri, în condițiile în care Parisul nu se așteaptă la o redeschidere rapidă a Strâmtorii Ormuz. În ceea ce privește Ucraina, președinția franceză invocă intensificarea atacurilor aeriene ruse și așa-numitele amenințări hibride atribuite Rusiei. Acestea au fost discutate și în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Apărare prezidate de Macron miercuri, în care acesta a avertizat că evenimentele internaționale aflate la mii de kilometri de Franța pot avea efecte directe asupra economiei și populației. Formatul reuniunii este inspirat de întâlnirile multipartide organizate de Macron începând din 2023, cunoscute drept formatul “Saint-Denis”. Spre deosebire de acele întâlniri, actuala reuniune are loc într-un context în care principala miză este transmiterea către viitorii candidați la președinție a unor informații sensibile despre securitatea Franței și despre efectele conflictelor externe asupra aprovizionării cu energie.

Editor : M.C