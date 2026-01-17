Live TV

Macron îl amenință pe Trump, după anunțul despre noile taxe vamale: „Europenii vor răspunde”

Data actualizării: Data publicării:
Le président français Emmanuel Macron prononce un discours lors de la séance de clôture du Forum d'affaires franco-portugais à Porto
Emmanuel Macron, președintele Franței / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat dur, într-un mesaj pe X, după anunțul lui Donald Trump că SUA vor impune noi tarife țărilor care s-au situat de partea Groenlandei, și a amenințat cu un „răspuns unit și coordonat al europenilor, dacă acestea se vor confirma”. 

„Franța este angajată în favoarea suveranității și independenței națiunilor, în Europa și în restul lumii. Acest principiu ne ghidează alegerile. El stă la baza angajamentului nostru față de Organizația Națiunilor Unite și Carta acesteia.

Pe această bază, sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și am construit o coaliție a celor dispuși să acționeze pentru o pace solidă și durabilă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noastră.

De asemenea, pe această bază am decis să participăm la exercițiul organizat de Danemarca în Groenlanda. Ne asumăm pe deplin această decizie, deoarece este în joc securitatea în Arctica și la marginile exterioare ale Europei noastre.

Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații.

Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene.

În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, este mesajul transmis de Macron. 

Reacția vine după ce Trump a anunțat tarife de 10% țărilor NATO - inclusiv Regatului Unit, Franței și Germaniei - care au trimis trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor SUA de a prelua controlul asupra insulei arctice.

Într-o postare pe Truth Social, el a spus: „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda s-au deplasat în Groenlanda, în scopuri necunoscute”, adăugând: „Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

