Macron l-a invitat pe Trump la Palatul Versailles la o cină somptuoasă. Oficial al Casei Albe: Își dorește cu adevărat ca el să meargă

Data publicării:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Strângerea de mână virală dintre Emmanuel Macron și Donald Trump, la Sharm el-Sheikh. Foto: Reuters

Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe omologul american Donald Trump la o cină somptuoasă la Palatul Versailles, a doua zi după summitul G7 de la mijlocul lunii iunie, deși nu este încă clar dacă liderul de la Casa Albă va participa la vreunul dintre aceste evenimente, au declarat surse, conform Reuters.

Franța este gazda summitului G7 din acest an, care va avea loc în stațiunea de pe malul lacului Evian-les-Bains, la poalele Alpilor francezi, în perioada 15-17 iunie – date pe care Macron le-a modificat deja pentru a se potrivi cu un eveniment de arte marțiale mixte pe care Trump îl organizează la Casa Albă cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, pe 14 iunie.

Relația celui de-al 47-lea președinte american cu mulți dintre membrii G7 a devenit din ce în ce mai tensionată pe fondul conflictului său cu Iranul, printre alte probleme, în special prin comentariile sale extrem de dure la adresa ofertei de sprijin militar făcută la începutul lunii martie de prim-ministrul britanic Keir Starmer. 

De asemenea, el a criticat în repetate rânduri NATO, organizație din care fac parte toți membrii G7 cu excepția Japoniei, pentru modul în care a reacționat la acest conflict.

Sursele au afirmat că nu este încă clar dacă Donald Trump va fi prezent la Evian-les-Bains, cu atât mai puțin la Versailles, unde, potrivit acestora, niciunul dintre ceilalți lideri ai G7 nu a fost invitat.

O absență a lui Trump ar fi o mare rușine pentru Macron și ar arunca o umbră asupra summitului G7, într-un moment în care administrația americană se arată deschis sceptică cu privire la utilitatea unor astfel de reuniuni multilaterale, notează agenția de știri.

Invitația adresată de Macron lui Trump vizează un eveniment fastuos la Versailles, un palat somptuos din secolul al XVII-lea construit în afara Parisului de către Ludovic al XIV-lea, care ar urma să pună în valoare istoria comună a celor două națiuni în perspectiva sărbătorilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, pe 4 iulie, au declarat două surse.

Un înalt oficial al Casei Albe a confirmat invitația, spunând: „(Macron) își dorește cu adevărat ca el (Trump) să meargă, implorându-l să meargă.” Dar oficialul a adăugat că Trump încă nu s-a decis nici măcar dacă va participa la G7.

Biroul președintelui francez a refuzat să comenteze invitația de la Versailles.

Un oficial francez familiarizat cu planificarea, care se află încă într-un stadiu incipient, a declarat că liderul de la Palatul Elysee l-ar putea primi pe președintele SUA într-o vizită bilaterală în perioada summitului G7, așa cum ar putea face cu oricare dintre liderii invitați.

„Formatul acestei recepții nu este încă stabilit. Vizita rămâne de confirmat”, a spus oficialul.

Trump îl ironizează pe Macron după o discuție telefonică: „Soția sa îl tratează foarte rău"

Reacția lui Macron după declarațiile ironice ale lui Trump despre soția sa

