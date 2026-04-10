Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit, vineri, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, la aproape un an după alegerea papei american.

Însoţit de soţia sa, Brigitte Macron, preşedintele francez a fost primit la palatul apostolic, unde a discutat în privat cu Papa timp de o oră, o durată semnificativ mai lungă decât cea obişnuită pentru o audienţă papală,relatează AFP preluată de Agerpres.

Emmanuel Macron i-a înmânat Papei, pasionat de sport, un tricou semnat al echipei naţionale de baschet a Franţei, o copie facsimil a unei hărţi realizate de misionarul francez din secolul al XVII-lea Jacques Marquette, o colecţie de texte de Georges Bernanos şi cartea oficială despre reconstruirea Catedralei Notre-Dame din Paris, a menţionat Palatul Elysee.

PapaLeon se întâlnește cu președintele francez Emmanuel Macron la Vatican, pe 10 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Conţinutul discuţiilor nu a fost dezvăluit imediat, dar la a patra sa audienţă papală în două mandate - după cele trei acordate de Papa Francisc, care a murit anul trecut - Emmanuel Macron a dorit în principal să discute despre „reglementarea crizei din Orientul Mijlociu”, a indicat Elysee.

Libanul - care a cunoscut miercuri o zi devastatoare de atacuri aeriene israeliene, în pofida acalmiei de pe alte fronturi - face obiectul unei „atenţii şi sensibilităţi deosebite atât din partea Papei, cât şi a preşedintelui”, potrivit preşedinţiei franceze.

