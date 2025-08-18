Live TV

Macron propune la Casa Albă o reuniune „cvadripartită”, având în vedere că este în joc securitatea întregii Europe

macron si trump la casa alba
Emmanuel Macron și Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deşi o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina şi SUA este importantă, va fi necesară şi organizarea unei reuniuni „cvadripartite” după aceasta, relatează Sky News.

Nu este clar dacă Macron s-a referit la o întâlnire la care să participe doar Franţa, sau dacă al patrulea membru ar trebui să fie NATO, UE sau Coaliţia de Voinţă, notează Sky News, citată de News.ro.

Liderul francez a afirmat că acest lucru este necesar, deoarece „când vorbim despre garanţii de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”.

O garanţie pe care Macron doreşte în mod clar să o obţină în urma oricărui acord este că Ucraina va putea avea o armată „credibilă” pentru „anii şi deceniile următoare”. El a afirmat că acest lucru va veni împreună cu angajamentul liderilor europeni prezenţi la masa negocierilor de a oferi garanţii de securitate Ucrainei.

Preşedintele francez i-a mai spus lui Trump că poate fi sigur că „europenii sunt foarte conştienţi de faptul că îşi asumă o parte echitabilă în garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar că propria lor securitate este în mod clar în joc în această situaţie”.

