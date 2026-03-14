Macron propune negocieri directe între Liban și Israel. Franța se oferă să găzduiască discuțiile la Paris

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Libanul este pregătit să înceapă „negocieri directe” cu Israelul și a propus ca acestea să fie organizate la Paris. Liderul francez a făcut apel la calmarea tensiunilor din regiune, cerând Hezbollah să oprească escaladarea, iar Israelului să renunțe la atacurile de amploare și la bombardamentele aeriene intense.

„Guvernul libanez a semnalat disponibilitatea de a se angaja în negocieri directe cu Israelul”, a scris Macron.

„Franța este pregătită să faciliteze aceste discuții prin organizarea lor la Paris”, a adăugat el, menționând că a discutat deja cu președintele și premierul Libanului.

În acest context, el a cerut mișcării Hezbollah să își oprească imediat escaladarea, iar Israelului să renunțe la orice atac de amploare și să înceteze bombardamentele aeriene intense.

Apelul vine într-un moment în care conflictul a determinat deja sute de mii de persoane să își părăsească locuințele pentru a scăpa de lovituri și de intensificarea violențelor.

Editor : Ș.A.