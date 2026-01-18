Live TV

Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE împotriva SUA. Ce presupune măsura

Emmanuel Macron și Donald Trump.
Emmanuel Macron și Donald Trump.

Preşedintele francez Emmanuel Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al Uniunii Europene dacă ameninţările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunţat duminică surse din anturajul lui, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Acest instrument, a cărui punere în aplicare necesită majoritatea calificată a ţărilor din UE, permite, între altele, îngheţarea accesului la pieţele publice europene sau blocarea unor investiţii.

De asemenea, ameninţările comerciale americane „pun problema validităţii acordului” asupra tarifelor vamale încheiat între Uniunea Europeană şi SUA în iulie anul trecut, a dezvăluit un apropiat al preşedintelui francez.

Într-o primă reacție, Macron a scris sâmbătă seară pe X că europenii vor răspunde „unit și coordonat”, dacă tarifele americane se vor confirma”.

„Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații. Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, a transmis Macron.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

