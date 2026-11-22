Parcurile industriale construite de China în țări străine ajută companiile chineze să își extindă prezența în locuri cu o mână de lucru ieftină și taxe scăzute. Cel puțin 145 de astfel de complexe au fost finanțate de Beijing în toată lumea, alte zeci fiind în etapa de planificare, potrivit Consiliului pentru Relații Externe (CFR) de la New York. Proiectele dezvoltate în străinătate reduc costurile și plasează fabricile chineze mai aproape de materiile prime necesare și de clienții lor, pe măsură ce China face tranziția de la sistemul „made in China” la noul „made by China”, relatează Bloomberg.

La o jumătate de oră de mers cu mașina de orașul port Tanger din Maroc, se găsește parcul industrial Mohammed VI Tanger Tech City, aflat în construcție, care va găzdui în jur de 200 de companii, cele mai multe din China.

Qingdao Sentury Tire Co. și-a deschis de curând o fabrică aici și plănuiește să producă 12 milioane de anvelope pe an. BTR New Material Group Co., din Shenzen, construiește două fabrici unde plănuiește să producă 110.000 de tone de componente de baterii în fiecare an. Hailiang Group Co., din Hangzhou, și-a propus să producă mii de materiale pe bază de cupru în complexul industrial din Maroc.

Scopul complexului este de a plasa cât mai multe fabrici chinezești cât mai aproape de un port uriaș de la Marea Mediterană, facilitând accesul la piața europeană aflată de partea cealaltă a Strâmtorii Gibraltar.

Proiectul a fost anunțat în timpul vizitei regelui Marocului în China în 2016. Un nou Drum al Mătăsii „va trece prin Tanger și, de pe acest pământ binecuvântat, înspre restul continentului african, Europa și America”, a spus Othman Benjelloun, președinte al Bank of Africa și finanțator al parcului industrial.

Strategia Chinei complică eforturile SUA și ale Europei de a-și reduce dependența de industria chineză

La începutul anilor ‘2000, când Beijingul a început să încurajeze companiile chineze să se extindă în străinătate, doar câțiva producători și-au deschis niște fabrici mici în alte țări.

Procesul a accelerat după anul 2013, atunci când liderul chinez Xi Jinping a introdus inițiativa Noul Drum al Mătăsii (Belt and Road) pentru construcția de porturi, autostrăzi, centrale electrice și zone industriale în toată lumea.

Răcirea relației dintre SUA și China a dat un nou impuls acestui proces. În Zona Economică Specială Sihanoukville din Cambodgia, în jur de 80% din cele 200 de companii își desfășoară activitatea acolo sunt din China.

Fabrică de cipuri şi semiconductori în China. Foto: Profimedia Images

Strategia Chinei complică eforturile Statelor Unite și ale Europei de a-și reduce dependența de industria chineză.

O companie își poate muta producția în Ungaria, Malaysia sau Etiopia, poate angaja muncitori locali și poate cumpăra materii prime din apropiere, în timp ce continuă să folosească echipamente, ingineri și furnizori din China.

Produsele nu mai sunt făcute în China, dar sunt în continuare făcute de China.

Costuri relativ mici, infrastructură bună și acces la piețe importante

În parcul industrial Hofusan din apropiere de Monterrey, Mexic, companiile chinezești fac canapele, aparate casnice, pompe de apă, gazon artificial și piese auto la doar trei ore de mers cu mașina de granița cu SUA.

În Indonezia, aproape 100.000 de oameni lucrează în fabrici care procesează nichelul în oțel inoxidabil și materiale pentru bateriile de mașini electrice, în Parcul Industrial Morowali.

Peste 100 de companii chineze cu cel puțin 20.000 de angajați în total, care fac, printre altele, pantofi, medicamente și mașini, lucrează într-un parc industrial din apropiere de Addis Abeba, capitala Etiopiei.

Locurile pe care China le alege pentru a-și construi parcurile industriale au mai multe lucruri în comun: costuri relativ mici, infrastructură bună și acces la piețe importante.

Marocul, spre exemplu, este singura țară africană care are înțelegeri comerciale atât cu Uniunea Europeană, cât și cu Statele Unite. „Piața locală nu este așa de mare, dar o putem folosi ca o bază pentru a vinde în Europa și restul Africii.”

Editor : Raul Nețoiu