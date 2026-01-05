Live TV

Video Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere

Data actualizării: Data publicării:
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York.
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței din New York. Sursa: captură video

Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere.

Cei doi soți au fost puși sub acuzare în fața sistemului judiciar american încă din 2020 pentru trafic de cocaină și „conspirație narcoteroristă” . Așteptările tuturor sunt ca aceștia să pledeze nevinovați și riscă închisoare pe viață.

Rechizitoriul a fost făcut public sâmbătă. Documentul are 25 de pagini și prezintă în termeni juridici teoria pe care administrația Trump o susține de luni de zile, aceea că mai bine de 25 de ani, liderii venezueleni au abuzat de încrederea publică asociată pozițiilor lor și au corupt instituții odinioară legitime pentru a aduce tone de cocaină în Statele Unite.

Întregul proces, ca și operațiunea din weekend din Venezuela, amintesc de un alt caz celebru, cel al Generalului Manuel Noriega, arestat după invazia SUA în Panama din decembrie 1989. Acesta și-a petrecut tot restul vieții în închisoare în Statele Unite, în Franța și în Panama.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
protestatari in iran
5
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicolas Maduro Guerra, son of Nicolas Maduro
Ce mesaj a transmis fiul lui Maduro după capturarea tatălui său. „Istoria o va dezvălui”
nicolas maduro
Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna
donald trump in biroul oval
Cât de legală este acțiunea lui Donald Trump de capturare a lui Nicolas Maduro și ce este doctrina Ker-Frisbie
donald trump
Cum răspunde Trump la întrebarea cine conduce Venezuela. „Vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat”
Zohran Mamdani Speaks after winning the 2025 New York Mayoral Election
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Recomandările redacţiei
Ionut Dumitru
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce...
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Ultimele știri
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Cât costă să zugrăvești un apartament cu două camere în 2026: estimări de preț pe materiale și manoperă
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...