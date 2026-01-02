Live TV

Maduro deschide ușa negocierilor cu SUA: Venezuela este pregătită să discute despre traficul de droguri, după atacurile americane

Donald Trump și Nicolas Maduro.
Donald Trump și Nicolas Maduro. Colaj foto: Profimedia Images

Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat că este deschis la discuții cu Statele Unite privind traficul de droguri și migrația, după câteva săptămâni de intensificare a presiunilor exercitate împotriva guvernului său, informează BBC. Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri prin Caraibe și estul Oceanului Pacific.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat din Venezuela, Maduro a spus că este pregătit pentru dialog cu SUA „oriunde doresc și oricând doresc”.

El a evitat însă să răspundă la o întrebare referitoare la o declarație a președintelui Donald Trump, potrivit căreia Statele Unite ar fi lovit o instalație de andocare din Venezuela, primul atac de acest tip din interiorul țării, despre care se spune că ar fi fost efectuat de CIA.

Forțele americane au lovit, în ultimele trei luni, nave suspectate că ar fi implicate în contrabanda cu droguri prin Caraibe și estul Oceanului Pacific.

În total, au avut loc peste 30 de lovituri asupra unor nave, în cadrul „războiului împotriva drogurilor” al administrației Trump, soldate cu peste 110 morți de la primul atac al SUA asupra unei ambarcațiuni aflate în apele internaționale, la 2 septembrie.

Cel mai recent atac a avut loc miercuri, când două bărci presupus implicate în transportul de droguri au fost lovite, ucigând cinci persoane aflate la bord, potrivit armatei americane.

Luni, Trump a declarat că SUA au efectuat o lovitură asupra unei „zone de andocare” asociate cu ambarcațiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, provocând o „explozie majoră”.

Explozia a fost cauzată de un atac cu dronă efectuat de CIA, potrivit CNN și The New York Times, care citează surse apropiate situației. Dacă informația se confirmă, ar fi prima operațiune cunoscută a SUA desfășurată în interiorul Venezuelei.

Maduro a fost însă evaziv în interviu. Întrebat dacă poate confirma sau infirma atacul, acesta a spus că „acesta ar putea fi un subiect despre care vom vorbi peste câteva zile”.

Pe lângă traficul de droguri, Maduro a afirmat că este deschis și la discuții privind petrolul și migrația.

În ultimele luni, Trump s-a concentrat pe combaterea fluxului de droguri, în special fentanil și cocaină, care ajung în Statele Unite.

Președintele american a dublat, de asemenea, recompensa pentru informații care ar putea duce la capturarea lui Maduro și a anunțat că va desemna guvernul Maduro drept organizație teroristă străină (FTO).

Maduro a negat vehement că ar fi liderul unui cartel de droguri și a acuzat Statele Unite că folosesc „războiul împotriva drogurilor” ca pretext pentru a încerca să-l înlăture de la putere și pentru a pune mâna pe vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Experții în combaterea traficului de droguri spun că Venezuela este un actor relativ minor în traficul global de droguri, funcționând în principal ca țară de tranzit pentru droguri produse în alte părți.

Vecina sa, Columbia, este cel mai mare producător mondial de cocaină, însă se consideră că cea mai mare parte a acesteia ajunge în SUA pe alte rute, nu prin Venezuela.

Fără a prezenta dovezi, Trump l-a acuzat pe Maduro că „și-a golit închisorile și azilurile de nebuni” și că ar fi „forțat” deținuții să migreze în Statele Unite.

Se estimează că aproape opt milioane de venezueleni au fugit de criza economică și de represiunea din țară începând din 2013, o parte dintre ei îndreptându-se spre SUA.

Statele Unite au intensificat, de asemenea, acțiunile împotriva petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Forțele americane au confiscat un petrolier în largul Venezuelei pe 10 decembrie, afirmând că acesta a fost „folosit pentru a transporta petrol sancționat din Venezuela și Iran”. Venezuela a descris acțiunea drept un act de „piraterie internațională”.

De atunci, SUA au mai confiscat un petrolier și au urmărit o a treia navă.

Administrația Trump a prezentat operațiunile sale împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri drept un conflict armat non-internațional împotriva presupuşilor traficanți, însă experții juridici spun că acestea ar putea încălca legile care reglementează un astfel de conflict.

Statele Unite nu au furnizat dovezi că ambarcațiunile vizate transportau droguri, însă Comandamentul Sudic al SUA a reiterat săptămâna aceasta că „informațiile de intelligence au confirmat că navele tranzitau rute cunoscute de trafic de droguri și erau implicate în activități de narco-trafic”.

Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
