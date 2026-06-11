MAE: 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de violențele anti-imigranți. Casele a 3 familii au fost vandalizate

Cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru trei familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele.

Cei 20 de români - 13 adulți și 7 copii - au solicitat sprijin autorităților. Șapte dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. Cu toții se află în evidența autorităților consulare.

În cazul a trei familii, situația este gravă, pentru au rămas fără case, după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri.

În Irlanda de Nord comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane, care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fi ajuns pe așa-numitele „hit lists”.

Presa locală scrie că sunt liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele sociale, care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective.

În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă și au reușit, cu greu, să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor.

Autoritățile au postat și un ghid: românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților.

Editor : A.C.