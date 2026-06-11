Live TV

MAE: 20 de români din Irlanda de Nord sunt afectați direct de violențele anti-imigranți. Casele a 3 familii au fost vandalizate

Data publicării:
belfast

Cel puțin 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Potrivit Ministerului de Externe, ei sunt în atenția consulatelor, mai ales că pentru trei familii situația este foarte gravă, având în vedere că huliganii le-au vandalizat casele. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele.

Cei 20 de români - 13 adulți și 7 copii - au solicitat sprijin autorităților. Șapte dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. Cu toții se află în evidența autorităților consulare. 

În cazul a trei familii, situația este gravă, pentru au rămas fără case, după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri. 

În Irlanda de Nord comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane, care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fi ajuns pe așa-numitele „hit lists”. 

Presa locală scrie că sunt liste cu zeci de adrese distribuite pe rețelele sociale, care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective. 

În a doua noapte de violențe, protestatarii, majoritatea cu fețele acoperite, au aruncat cu pietre, cărămizi și alte obiecte spre polițiști. Mai multe mașini au fost incendiate. Forțele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă și au reușit, cu greu, să țină mulțimea furioasă sub control. 12 polițiști au fost răniți în timpul confruntărilor. 

Autoritățile au postat și un ghid: românii care nu se mai simt în siguranță în locuințele lor sunt sfătuiți să ceară ajutor autorităților. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
3
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
explzoie drona port constanta
5
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Digi Sport
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Disorder continues in Belfast after knife attack leaves man seriously injured
Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast. MAE: „Locuințele le-au fost vandalizate”
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj pentru Vladimir Putin”
birou angajati shutterstock_309941807
Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
România și alte 14 state ale UE, declaraţie privind Cadrul financiar multianual 2028-2034. Măsurile și alocările cerute de semnatare
oana toiu 3
Oana Țoiu: „Amenințările hibride, în special venite dinspre Rusia, se vor intensifica în spațiul NATO”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_TOMAC_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima „dezertare” din Guvernul propus de Tomac, înainte să ajungă la...
bnr
BNR cere explicații după amenzile aplicate băncilor de Consiliul...
sigle psd si pnl
Șanse tot mai mici pentru Guvernul Tomac. Ce strategii își fac...
Sediul RA-APPS, in Bucuresti,
Adrian Năstase, pe lista „privilegiaților” RA-APPS: fundația lui...
Ultimele știri
Mii de șoferi au polițe RCA la un asigurător bulgar rămas fără autorizație. ASF explică ce trebuie făcut
CM 2026. Scandaluri legate de prețul biletelor, dar și de vizele respinse de SUA. Amenințările reprezentativei Iranului
Programul cadru pentru protecția copilului derulat de România și SUA, evaluat într-o întâlnire bilaterală la Palatul Victoria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Se va mai retrage Sorana Cîrstea? Anunțul momentului despre cea mai în forma sportivă a României
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Statistici nebune legate de Cupa Mondială. Cine este jucătorul care are mai multe goluri decât Zidane...
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu două oferte pe masă, Darius Olaru a ales și urmează lovitura carierei
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...