MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Germania: Traficul aerian, perturbat pe mai multe aeroporturi

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.



Potrivit MAE, joi, în Germania, vor fi organizate greve ale piloţilor şi însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa.

Acestea vor afecta transportul aerian pe aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin şi Hanovra.

Astfel, programul curselor aeriene operate pe aceste aeroporturi va înregistra perturbări.

MAE recomandă accesarea următoarelor pagini de Internet pentru mai multe informaţii: https://www.munich-airport.de/, https://www.frankfurt-airport.com/de.html,

https://www.hamburg.de/flughafen/, https://www.bremen-airport.com/, https://www.stuttgart-airport.com/, https://www.koeln-bonn-airport.de/, https://www.dus.com/, https://ber.berlin-airport.de/de.html, https://www.hannover-airport.de/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +493021239555, +493021239514, +493021239516, Consulatului General al României la München: +4989553307, +498998106143, Consulatului General al României la Bonn: +492286838135, +492286838211, +492286838244, +492286838254 şi Consulatului General al României la Stuttgart: +497116648611, +497116648612, +497116648613, +497116648614, +497116648615, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de permanenţă de la Berlin: +491601579938, München: +491602087789, Bonn: +491735757585 şi Stuttgart: +491716813450.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://berlin.mae.ro/ şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

