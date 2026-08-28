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MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania

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un avion care stinge incendiile din spania
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetaţie în Comunitatea Autonomă Valenciană.

În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetaţie în El Saler, provincia Valencia, transmite MAE.

Se recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să verifice starea drumurilor prin canalele oficiale ale Direcţiei Generale de Trafic din Spania: etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: valencia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.S.

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