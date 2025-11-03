MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Vietnam

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam asupra faptului că furtuna tropicală Kalmaegi va afecta teritoriul ţării, cu precădere zonele Da Nang - Quang Ngai - Khanh Hoa, în intervalul 6 - 9 noiembrie.

Kalmaegi va cauza rafale puternice de vânt, inundaţii abundente, posibile alunecări de teren şi posibile perturbări ale traficului aerian.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste precauţie în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare în oraşele Hue, Da Nang, Hoi An şi Nha Trang, şi localităţile din zonele sus-menţionate, iar în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundaţii în zona în care se află, să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale, să contacteze agenţiile de turism organizatoare ale programului călătoriei şi să monitorizeze îndeaproape mass-media locale.

MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în Republica Socialistă Vietnam să consulte pagina de internet a Centrului Naţional de Prognoză hidrometeorologică (nchmf.gov.vn) şi www.windy.com, care conţin informaţii oficiale şi actualizate despre traseul parcurs de furtună.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon dedicat urgenţelor consulare al Ambasadei României la Hanoi: +84 328 50 97 00.

