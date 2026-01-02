Live TV

incendiu crans-montana elvetia
Foto: Profimedia Images

Un cetățean român ar fi dispărut în urma incendiului care a avut loc joi în barul din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, transmite Ministerul de Externe. MAE anunță că Ambasada României la Berna este în contact cu familia lui. 

„În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfășoară demersurile necesare pe lângă autoritățile elvețiene competente și va comunica public orice evoluție confirmată oficial. 

Totodată, România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părții elvețiene. 

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Berna, continuă să monitorizeze situația cu prioritate”, arată un comunicat de presă.

Citește și: Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou 

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia. Aproximativ 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”. 

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o hotărâre privind punerea la dispoziţie a unei capacităţi aeriene de transport medicalizat (Medevac) în sprijinul autorităţilor elveţiene, în urma solicitării formulate de Confederaţia Elveţiană prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă. 

Citește și Raed Arafat: Multe din procedurile aplicate la tragedia din Crans-Montana au fost create după „Colectiv” 

Editor : Alexandru Costea

