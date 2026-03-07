Live TV

Video MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum

Data actualizării: Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea FOTO Captură Video
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea FOTO Captură Video

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a transmis într-o conferință de presă că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenția Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi care sunt în atenţia serviciilor consulare a României şi a Celulei de Criză a MAE. În acest moment, avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie. Dintre cei care au fost în atenţia noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziţie de România, 500 prin mijloace proprii”, a declarat Andrei Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat că sunt circa 400 de persoane doar în Emiratele Arabe Unite.

„Avem circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, numai în Dubai, ceva mai puţin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare şi în Qatar şi în regiune”, a adăugat Ţărnea.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
Digi Sport
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu
Close up to a two pawns chess pieces with the flags of united states and iran over a chess board and black background in geopolitical concept
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian
profimedia-1080673889
Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate
razboi desert orientul mijlociu elicoptere
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
concedii egipt
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în viitorul apropiat
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
Vladimir Putin
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la...
Ultimele știri
Accident la Sibiu între o ambulanță SMURD și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Veşti extraordinare despre Dan Petrescu: „E ţiplă! La prima ofertă a plecat”
Adevărul
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii