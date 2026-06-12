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MAE ungar va analiza cererile de cetățenie din ultimii ani. „Unii şi-au returnat discret paşapoartele diplomatice înainte de alegeri”

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drapelul ungariei
Foto: Profimedia

Ministerul de Externe ungar va lansa o anchetă internă privind persoanele străine cărora li s-a acordat cetăţenia ungară în ultimii ani, a anunţat vineri pe Facebook Laszlo Gyorgy Velkey, secretar de stat parlamentar în minister, transmite MTI. 

„Multor persoane li s-a acordat cetăţenia ungară fără o justificare sau eligibilitate valabilă (...), vom încheia o eră a privilegiilor la Ministerul de Externe”, a spus Velkey, conform Agerpres. 

El a precizat că sunt revizuite bazele de date legate de cetăţenie şi paşapoarte diplomatice, apărând zilnic noi detalii despre cei implicaţi. 

Oficialul ungar a menţionat că „unele persoane şi-au returnat discret paşapoartele diplomatice înainte de alegeri”, adăugând însă că „responsabilitatea lor nu va înceta chiar dacă şi-au returnat paşaportul”. 

Potrivit lui Velkey, sute de persoane fără nicio legătură semnificativă cu Ungaria au primit cetăţenia ungară, iar anumite cazuri au ridicat suspiciuni de câştig financiar. „Nu este vorba de o serie de greşeli; se pare că a apărut o metodă sistemică”, a spus el. 

„În spatele sloganurilor suveraniste pompoase se ascundeau interese private, sprijin pentru cercurile de afaceri şi prieteni din fundal, în multe cazuri chiar în detrimentul suveranităţii şi securităţii Ungariei”, a afirmat Velkey. 

Acesta a asigurat că în viitor ministerul va aplica reguli mai stricte pentru eliberarea unor astfel de documente, explicând că în fiecare caz paşaportul va trebui să fie legat de o misiune, în timp ce vor fi luate în considerare totodată aspectele juridice şi de securitate naţională. 

„Un paşaport diplomatic este un mijloc de a susţine o misiune; nu este un privilegiu, nu este un cadou şi nu ar trebui să servească la dezvoltarea unei afaceri”, a subliniat secretarul de stat. 

Editor : A.C.

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