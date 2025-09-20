Live TV

Mafia italiană primește arme rusești. Experții Europol cred că traficul se face cu acordul Kremlinului

Data actualizării: Data publicării:
Armă Kalașnikov
Kalașnikov, una dintre cele mai vândute arme din lume. Foto: Guliver/Getty Images

Mafia italiană primește arme din Rusia. Este dezvăluirea explozivă a unei anchete de presă din peninsulă. Jurnaliștii au descoperit o filieră de arme fabricate în Rusia, care ajung în porturile siciliene. De aici sunt preluate de mafia din Catania și Palermo, care le folosește în două scopuri clare - o parte le păstrează pentru stocurile proprii, iar altă parte este vândută pe piața neagră europeană. Jurnaliștii au indicii că filiera este susținută de Kremlin.

Jurnaliștii italieni au descoperit o filieră de transport a armelor rusești către Italia. Acestea ar ajunge în porturile din Sicilia cu ajutorul marilor transportatoare, vapoarelor rusești care ajung în Mediterană cu petrol.

Aici ar fi ascunse însă și mari cantități de arme și au descoperit jurnaliști arme neînseriate, așa cum se întâmplă în mod obișnuit cu toate armele de foc traficate care sunt produse în Europa sau în Statele Unite.

De această dată însă, spun ei, este vorba despre arme inclusiv de tip Kalașnikov, care nu au niciun fel de serie. Jurnaliștii au identificat însă inclusiv fabrica unde au fost produse aceste arme. Ei au stat de vorbă și cu specialiști de la Europol, care spun că un astfel de transport nu ar fi putut să iasă din Rusia fără știrea Kremlinului.

Mai mult, Europol a avertizat încă din 2023 asupra prezenței unor arme rusești neînseriate pe teritoriul european și spun ei că este posibil să avem de-a face cu o acțiune clară din partea Kremlinului de încurajare a crimei organizate în Europa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
5
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
insula Icaria din Grecia
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii...
Ultimele știri
O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice
Venezuela cere anchetă ONU după atacurile americane din Caraibe: „Crime împotriva umanităţii”
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
polonia
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti asupra Ucrainei, aproape de granița cu Polonia
MH17
Rusia contestă hotărârea ONU care o consideră responsabilă pentru doborârea avionului MH17 Malaysia Airlines
Militari suedezi
Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platformei petroliere poloneze din Marea Baltică
profimedia-0952903562
Senatorii americani vor să sancționeze „flota fantomă” a Rusiei. Măsura ar putea viza și baza industrială de apărare a Moscovei
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
'Ciao, ne vedem!'. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
Pro FM
Are 67 de ani, dar arată impecabil. Madonna sfidează vârsta într-o rochie transparentă din dantelă...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”