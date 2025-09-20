Mafia italiană primește arme rusești. Experții Europol cred că traficul se face cu acordul Kremlinului

Mafia italiană primește arme din Rusia. Este dezvăluirea explozivă a unei anchete de presă din peninsulă. Jurnaliștii au descoperit o filieră de arme fabricate în Rusia, care ajung în porturile siciliene. De aici sunt preluate de mafia din Catania și Palermo, care le folosește în două scopuri clare - o parte le păstrează pentru stocurile proprii, iar altă parte este vândută pe piața neagră europeană. Jurnaliștii au indicii că filiera este susținută de Kremlin.

Jurnaliștii italieni au descoperit o filieră de transport a armelor rusești către Italia. Acestea ar ajunge în porturile din Sicilia cu ajutorul marilor transportatoare, vapoarelor rusești care ajung în Mediterană cu petrol.

Aici ar fi ascunse însă și mari cantități de arme și au descoperit jurnaliști arme neînseriate, așa cum se întâmplă în mod obișnuit cu toate armele de foc traficate care sunt produse în Europa sau în Statele Unite.

De această dată însă, spun ei, este vorba despre arme inclusiv de tip Kalașnikov, care nu au niciun fel de serie. Jurnaliștii au identificat însă inclusiv fabrica unde au fost produse aceste arme. Ei au stat de vorbă și cu specialiști de la Europol, care spun că un astfel de transport nu ar fi putut să iasă din Rusia fără știrea Kremlinului.

Mai mult, Europol a avertizat încă din 2023 asupra prezenței unor arme rusești neînseriate pe teritoriul european și spun ei că este posibil să avem de-a face cu o acțiune clară din partea Kremlinului de încurajare a crimei organizate în Europa.

