Magazin de cartonașe Pokémon, jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse, în valoare de 80.000 de euro

Un magazin specializat în cartonașe de colecție, în principal cu Pokémon, a fost jefuit în noaptea de miercuri spre joi în Franța, prejudiciul fiind estimat la aproape 80.000 de euro, a precizat directoarea magazinului pentru AFP, preluată de Agerpres.

Furtul a avut loc în localitatea Bourgoin-Jallieu, în centrul-estul Franței, în jurul orei 04:00 (02:00 GMT), potrivit poliției.

Patru bărbați cu cagule au intrat în magazin după ce au forțat ușa de la intrare, a detaliat responsabila magazinului Smogtrade, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Înainte să fugă de la locul faptei cu o mașină, după declanșarea alarmei, hoții au avut timp să ia „câteva sute” de cartonașe, „aproape toate” aparținând francizei japoneze Pokémon. Prejudiciul este estimat la 80.000 de euro.

Cartonașele Pokémon, tot mai căutate de colecționari

Foarte apreciate de colecționari în ultimii ani și tranzacționate, în unele cazuri, la prețuri exorbitante, cartonașele Pokémon, inspirate dintr-un serial japonez de animație despre aventurile unor mici monștri, au fost ținta mai multor furturi atât în Franța, cât și în străinătate.

În februarie 2024, la Rennes, trei bărbați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru furt comis cu violență și tăinuirea a zeci de mii de cartonașe Pokémon, care valorau circa 100.000 de euro.

Mai recent, în luna ianuarie, în Regatul Unit, cartonașe Pokémon în valoare de circa 100.000 de dolari, aproximativ 87.000 de euro, au fost furate dintr-un magazin de specialitate.

Un cartonaș Pikachu, vândut cu 16,5 milioane de dolari

Luna următoare, un cartonaș rar Pikachu, celebrul personaj galben al francizei, a fost vândut la licitație pentru suma record de 16,5 milioane de dolari, echivalentul a 14,3 milioane de euro.

Franciza Pokémon, care a împlinit anul acesta 30 de ani, a generat venituri de 12 miliarde de dolari din licențe în 2024, potrivit publicației specializate License Global, adică o sumă mai mare decât gigantul din industria jucăriilor Mattel.

Editor : Ana Petrescu