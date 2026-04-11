Prim-ministrul israelian nu și-a atins niciunul dintre obiectivele din războiul cu Iranul, scrie un fost ambasador britanic în Israel în The Times, iar acum relația sa vitală cu SUA ar putea fi, la rândul ei, în pericol.

Benjamin Netanyahu era în culmea gloriei. Americanii erau alături de el, bombardând dușmanul său jurat, regimul iranian. Publicul israelian îl susținea în mod copleșitor. Chiar și opoziția se aliniase. Cu alegerile la orizont, Bibi a demonstrat încă o dată de ce porecla lui este „Magicianul”, scrie Matthew Gould, fost ambasador al MArii britanii în Israel între 2010 și 2015.

La șase săptămâni de la începutul războiului împotriva Iranului, perspectiva din biroul prim-ministrului israelian este mai puțin roz. Armistițiul de săptămâna trecută riscă să-l lase în impas, fără ca vreunul dintre obiectivele sale de război să fi fost atins, armata sa îndreptându-se spre un alt impas în Liban, relația țării sale cu Statele Unite fiind expusă riscului de a suferi daune grave, iar opinia publică întorcându-se împotriva sa.

Dușmanii săi politici deja îi înconjoară. La începutul conflictului cu Iranul, liderul opoziției, Yair Lapid, a spus „suntem cu toții uniți”. După încetarea focului de marți, Lapid a spus că „nu a existat niciodată un astfel de dezastru politic în toată istoria noastră” și a fost deosebit de aspru în privința faptului că Israelul nici măcar nu a fost la masa discuțiilor, fiind marginalizat de propriul său aliat.

Când Gould a vorbit cu un politician israelian de rang înalt săptămâna trecută, acesta i-a spus că Bibi se afla într-o situație imposibilă:

„Cea mai mare problemă a lui este că nu numai că toată lumea știe că a eșuat, dar nici nu poate spune cu voce tare că Trump i-a impus acest eșec.”

Decizia SUA-Israel de a intra în război cu Iranul s-a bazat întotdeauna pe o fundație șubredă. Netanyahu avea obiective precise: să pună capăt programului nuclear iranian, să distrugă rachetele balistice ale acestora, să elimine capacitatea Hezbollahului de a amenința Israelul din nord și să scape de regimul iranian cu totul. În schimb, Trump a dat o versiune diferită a obiectivelor sale de război de fiecare dată când a deschis gura. Singura constantă era că acțiunea SUA ar fi o „mare victorie cu V mare”, după cum a spus Pete Hegseth, secretarul de război.

Abordările nealiniate erau o problemă mai mică când totul mergea bine, iar partenerii puteau raporta o serie de realizări militare. Dar tensiunile au început să se manifeste de când avantajul a trecut de partea iranienilor.

Trump are factori electorali opuși celor ai lui Netanyahu — alegătorii americani sunt mai interesați de prețurile la combustibil, în timp ce alegătorii israelieni vor protecție împotriva rachetelor care ar putea veni în viitor și garanții de neclintit, de genul celor pe care iranienii nu sunt dispuși să le ofere. Având în vedere că regimul iranian nu dispare nicăieri, impunând un preț pe care publicul american nu este dispus să îl plătească în continuare, entuziasmul lui Trump pentru continuarea luptei se estompează în mod clar. Acest lucru îl lasă pe Netanyahu într-o poziție dificilă.

Niciunul dintre obiectivele de război ale lui Bibi nu a fost încă atins. Regimul iranian nu a fost răsturnat. Dimpotrivă, poziția liniei dure a fost consolidată; Garda Revoluționară Islamică deține în mod clar controlul.

Programul nuclear iranian nu a fost încă distrus definitiv. Cel mai important, uraniul puternic îmbogățit al Iranului (conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul deține 440 kg îmbogățit la 60%) nu pare să fi fost confiscat sau distrus. S-au produs daune la siturile nucleare iraniene, dar atâta timp cât stocul respectiv de uraniu nu este contabilizat, obiectivul lui Netanyahu rămâne categoric neîndeplinit.

La fel, programul iranian de rachete balistice a fost afectat, dar nu eliminat. În ciuda tuturor declarațiilor ferme ale SUA și Israelului privind distrugerea lansatoarelor și rachetelor, iranienii au menținut un ritm de atacuri care sugerează că stocurile lor sunt departe de a fi distruse.

Iar Hezbollah reprezintă în continuare o amenințare serioasă pentru Israel, prezentându-i lui Bibi probabil cea mai mare provocare dintre toate.

Conform informărilor Forțelor de Apărare Israeliene de săptămâna trecută, Hezbollah mai deține până la 10.000 de rachete, dintre care majoritatea ar putea viza nordul Israelului, și câteva sute de rachete balistice cu rază lungă de acțiune care pot fi țintite cu precizie pe întreg teritoriul țării.

Netanyahu nu a avut de ales decât să salute încetarea focului, deoarece nu-și poate permite să lase să se creeze o distanță publică între el și Trump. Dar acest lucru îl pune pe Bibi într-o situație dificilă. El se confruntă cu trei provocări cheie.

În primul rând, pentru ca războiul să fi meritat, el are nevoie de un acord de pace care să-i împiedice pe iranieni să continue orice fel de îmbogățire nucleară. Dar iranienii se țin cu dinții de dreptul lor de a face acest lucru, și este departe de a fi clar că Trump va insista asupra acestui punct în măsura în care Netanyahu dorește.

În al doilea rând, Bibi trebuie să gestioneze toate acestea fără a-și distruge relația cu Trump. Electoratul israelian nu va mulțumi niciun lider care dăunează unei relații de o importanță singulară pentru securitatea țării lor.

Manevrele politice ale lui Netanyahu au distrus deja consensul bipartizan privind Israelul în SUA, creând o diviziune profundă între republicani și democrați. Dar dacă, pe deasupra, se va certa public cu Trump, în special cu un Trump furios care caută pe cine să dea vina, atunci mult-lăudata măiestrie a lui Netanyahu în politica americană va fi făcută praf. Iar dacă Netanyahu acceptă un acord slab care în mod evident nu respectă liniile sale roșii explicite, atunci Israelul său va arăta ca un stat vasal incapabil să-și protejeze propriile interese cu cel mai apropiat aliat al său.

În al treilea rând, Netanyahu se confruntă cu o alegere binară în ceea ce privește Libanul. El le-a spus israelienilor anul trecut că amenințarea reprezentată de Hezbollah a fost rezolvată pentru anii următori și i-a asigurat pe cetățenii săi care locuiesc în nord că se pot întoarce acasă cu încredere. Această asigurare pare acum goală de conținut.

Israelienii știu acum că el nu poate face față amenințării reprezentate de Hezbollah decât prin organizarea unei operațiuni terestre pentru a distruge bazele și capacitățile lor de rachete. Dar ei au, pe bună dreptate, amintiri neplăcute legate de operațiunile terestre din Liban.

Ei vorbesc despre „noroiul libanez”, un termen care descrie modul în care războaiele din 1982 și 2006 s-au transformat din operațiunile rapide promise în impasuri cu numeroase victime și o ocupație istovitoare de 18 ani, lipsită de o ieșire strategică clară. Bibi s-ar putea trezi prins într-un război dureros în sudul Libanului, tocmai când trebuie să convoace alegeri în acest an. Mai rău încă, ar putea încerca să mobilizeze opinia publică internă în favoarea unei incursiuni terestre, doar pentru a fi oprit de Trump.

Deocamdată, în stilul clasic al lui Bibi, acesta încearcă să aibă totul, salutând încetarea focului în timp ce face excepții și cereri care par să fie în contradicție cu aceasta. Mediatorii pakistanezi au afirmat că armistițiul include Libanul; Netanyahu, susținut de Trump, a afirmat că nu este așa și că operațiunile israeliene de slăbire a capacităților Hezbollahului vor continua. El a spus că, dacă obiectivele Israelului nu sunt îndeplinite de niciun acord de pace, „degetul nostru este pe trăgaci” și luptele vor reîncepe imediat.

Acest discurs dur ar putea deveni imposibil de menținut dacă Trump ajunge la ceea ce Netanyahu consideră a fi un acord prost. Asta l-ar putea lăsa să intre în alegeri ca prim-ministru care a provocat o luptă pe care apoi a pierdut-o, a deteriorat relația cu America și a lăsat Israelul să pară o țară care nu mai este stăpână pe propriul destin, confruntându-se cu un inamic care încă rezistă, încă îmbogățește uraniu și încă susține terorismul.

Cu toate acestea, este nevoie de mult curaj pentru a paria împotriva lui Bibi sau pentru a subestima abilitatea sa de magician de a ieși din situații politice aparent imposibile. A fost dat de nenumărate ori la o parte, nu în ultimul rând după evenimentele din 7 octombrie, care au avut loc sub mandatul său. Însă săptămânile următoare ar putea fi cea mai grea încercare a sa de până acum.

