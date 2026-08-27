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Magyar, nou mesaj ironic: „Paks e la capacitate maximă. Centrala nucleară din România, dată ca exemplu de așa-zișii experți, e oprită”

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Peter Magyar,
Peter Magyar, premierul Ungariei. Foto: Profimedia Images
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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a ironizat din nou România, făcând o comparație între centrala nucleară de la Paks, care „funcționează la capacitate maximă”, și centrala de la Cernavodă, care este oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Nu este prima dată când Magyar face astfel de comparații.

„Paks funcționează la capacitate maximă! Am primit o veste bună în ședința de guvern. Centrala nucleară de la Paks a atins acum capacitatea maximă. Atât cele patru reactoare, cât și cele 8 turbine funcționează impecabil”, a scris Magyar pe Facebook.

„Construcția pragului de fund de la Paks progresează mai rapid decât era planificat. Între timp, centrala nucleară din România, care a fost dată anterior ca exemplu de așa-zișii experți, este oprită de două săptămâni”, a continuat premierul maghiar.

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Nu este pentru prima dată când Magyar face aceste comparații și lansează mesaje ironice. În 13 august, el a anunțat că Ungaria a început lucrări de inginerie pentru a încerca să ridice nivelul Dunării în proximitatea centralei nucleare de la Paks, dar a făcut și o remarcă ironică la adresa României, care a închis complet centrala nucleară de la Cernavodă.

„Mișcarea Patria Noastră și Fidesz au cerut să facem ceea ce s-a făcut la centrala nucleară din România. Nu i-am ascultat. Centrala nucleară de la Paks funcționează și acum, în timp ce centrala nucleară din România a trebuit să fie oprită complet pentru cel puțin 10 zile”, a scris atunci Magyar pe Facebook.

Editor : M.B.

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