Mai mult de jumătate dintre candidații republicani sunt conspiraționiști care neagă rezultatul alegerilor din 2020

Majoritatea candidaților republicani în alegerile intermediare de marți din Statele Unite sunt conspiraționiști care cred că alegerile din 2020 au fost „fraudate”. Acești candidați, mulți dintre ei selectați personal de Donald Trump și susținuți public de acesta, au pus sub semnul întrebării în mod repetat validitatea și integritatea alegerilor prezidențiale pe care fostul președinte de extremă dreapta le-a pierdut în fața actualului președinte, Joe Biden, scrie The Washington Post.

Candidați care au pus sub semnul întrebării integritatea alegerilor sau care au refuzat să accepte realitatea – că Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020 – 51% dintre cei 569 de candidați republicani analizați de publicația americană, candidează în toate regiunile țării și în aproape fiecare stat al Uniunii americane.

În două state, votanții republicani au nominalizat „negaționiști ai alegerilor” pentru toate cursele la nivel federal și local.

Deși unii dintre ei candidează în circumscripții în care democrații au o influență masivă și este de așteptat că vor pierde, majoritatea conspiraționiștilor au fost nominalizați în zone în care ar putea să câștige sau vor câștiga aproape sigur.

Dintre cei 300 de candidați conspiraționiști, 171 sunt în circumscripții sau în zone în care republicanii câștigă în mod tradițional, iar având în vedere partizanatul atroce din SUA, aceștia vor câștiga aproape sigur. Alți 48 candidează în curse competitive cu democrații.

Consecințele vor fi dramatice – dacă republicanii reușesc să câștige Camera Reprezentanților, iar acest lucru este, în acest moment, foarte probabil, această masă de neofasciști va deveni esențială în alegerea viitorului președinte al Camerei, acesta fiind și cel care prezidează asupra certificării viitoarelor alegeri prezidențiale.

Mulți dintre acești candidați repetă susținerile false ale fostului președinte, afirmații care au fost investigate și dovedite false în mod repetat de o multitudine de oficiale și de judecători, unii dintre ei chiar numiți în funcții de Trump sau de alți președinți republicani.

„Partidul Republican a instituționalizat minciuna”

Experții spun că insistența în ce privește aceste afirmații, în ciuda dovezilor care arată contrariul, reprezintă că acești oameni sunt dispuși să submineze instituțiile democratice dacă acest lucru le aduce beneficii lor și taberei lor politice.

Datele arată că mișcarea care s-a născut din minciunile lui Trump și din încercarea eșuată a acestuia de a răsturna alegerile din 2020 a devenit mai puternică doi ani mai târziu. Departe de a-i respinge pe candidații care susțin conspirațiile lui Trump, votanții republicani i-au îmbrățișat și le-au sporit puterea.

„Negarea rezultatelor alegerilor este o formă de corupție”, este de părere Ruth Ben-Ghiat, autoarea unei cărți despre dictatori și lideri autoritari – „Strongmen: Mussolini to the Present” și istorică la Universitatea din New York.

„Partidul Republican a instituționalizat această formă de minciună, această formă de respingere a rezultatelor. Așadar, a instituționalizat o activitate ilegală. Acești politicieni conspiră, în fapt, să transforme în dogmă de partid ideea că e posibil să respingi rezultate validate oficial”, a mai adăugat ea.

Pe termen scurt, este posibil ca această dogmă a neofasciștilor americani să producă tot mai des negări ale rezultatelor alegerilor din partea votanților lor și a pierzătorilor în alegeri și ar putea să aibă același efect și la alegerile din 2024.

Pe termen lung, fundația democratică a țării este pusă sub semnul întrebării.

Toate acestea pot însemna că un alt scrutin prezidențial strâns din viitor ar putea să producă și mai mult haos decât cel din 2020, când trumpiștii au luat cu asalt clădirea Capitoliului la indicațiile idolului lor.

Chiar și alți oficiali ar putea să încerce să răstoarne rezultatele unor alegeri legitime, așa cum a făcut-o și Trump în 2020, subminând, astfel, încrederea în sistemul democratic.

Proporția conspiraționiștilor este mai mare mai ales în cele trei state pierdute de Trump în 2020 și în care acesta a contestat rezultatul în mod repetat – în Arizona, Georgia și Michigan. Conspiraționiștii lui Trump au țintit funcții alese în aceste state dar și în alte state competitive electoral, precum Wisconsin, Nevada sau Pennsylvania, oferind, astfel, republicanilor platforma de are au nevoie pentru a pune la îndoială rezultatele alegerilor din 2024, dacă acestea nu le vor fi favorabile.

Proporția este, de asemenea, mai mare și în ce privește candidații pentu Congres, legislativul american fiind instituția care finalizează și certifică alegerile. Dintre cei 419 candidați republicani pentru Camera Reprezentanților, 230 (55%) sunt conspiraționiști care neagă rezultatul alegerilor din 2020. Majoritatea lor, 147, candidează în circumscripții în care republicanii domină electoral.

Editor : Adrian Dumitru