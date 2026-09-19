Mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul s-a prăbușit în Ucraina

Mai multe aparate de zbor necunoscute au survolat, sâmbătă dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona de sud-est a țării, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău. Unul dintre aparate a căzut pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, în jurul orei 04:00, în zona localității Căplani, au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute. Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești-Cistovodnoe.

În același interval, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani. Acesta se deplasa din direcția Crocmaz și a părăsit ulterior spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Căplani-Crutoiarovca, potrivit Poliției de Frontieră.

La ora 05:19, autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova că, la aproximativ 1,5-2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, care a luat foc la impactul cu solul.

Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni comune de căutare și verificare. În Republica Moldova nu au fost identificate fragmente sau locul unei eventuale explozii.

Pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 kilometri de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii, precum și fragmente neidentificate, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

Incidentul are loc după ce, vineri, în apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău, s-a prăbușit un aparat de zbor fără pilot, care ulterior a explodat. Poliția a găsit la fața locului fragmente care par să aparțină unei drone.

Editor : A.R.