Mai multe centre unde erau tratate persoanlele cu Ebola au fost incendiate. Zeci de bolnavi au fugit din spitale în Congo

În Republica Democratică Congo, localnicii au atacat trei centre de tratament pentru Ebola, după care 18 persoane au fugit dintr-unul dintre acestea. Informația a fost transmisă de Associated Press, citând medici locali. Incidentul a avut loc în orașul Mongwabalu. Potrivit directorului spitalului local, Richard Lokudi, nimeni nu a fost rănit în timpul atacului, însă pacienții care au fugit nu au fost încă găsiți.

Centrele erau utilizate de organizația „Medici fără frontiere” pentru tratarea persoanelor cu Ebola confirmată sau suspectată. Primul incident a avut loc pe 21 mai în orașul Rwampara. Rudele unui fotbalist local, care a murit probabil de Ebola, au incendiat centrul medical după ce medicii au refuzat să le predea cadavrul pentru înmormântare. Mulțimea a acuzat lucrătorii umanitari străini că au mințit în legătură cu Ebola. O problemă separată o reprezintă ritualurile funerare în masă, care contribuie la răspândirea virusului Ebola. În unele comunități locale, atingerea corpului decedatului este considerată un semn de iubire și respect.

Pe fondul agravării situației, autoritățile din Congo au suspendat zborurile interne din Bunia — unul dintre centrele focarului de la granița cu Uganda. Miniștrii sănătății din Congo, Uganda și Sudanul de Sud au avertizat asupra creșterii riscului de răspândire transfrontalieră a infecției. Conform datelor autorităților din RDC, duminică, numărul cazurilor suspecte de infectare a ajuns la 904, iar numărul deceselor suspecte — la 119. În același timp, medicii au reușit să identifice doar aproximativ o cincime din cele 1.745 de contacte identificate, ceea ce medicii numesc un eșec al supravegherii epidemiologice.

OMS evaluează riscul unui focar în RDC ca fiind „foarte ridicat”, deși consideră că riscul de răspândire la nivel global este încă scăzut. La 17 mai, organizația a declarat o urgență de sănătate publică de importanță internațională.

Situația este complicată de faptul că epidemia este cauzată de o tulpină rară (Bundibugyo), pentru care nu există un vaccin aprobat. Potrivit datelor OMS, rata medie de mortalitate a bolii este de 50%. Șeful Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC), Jean Kasaya, a recunoscut că lupta împotriva virusului se desfășoară fără o reacție epidemiologică adecvată, fără mijloace elementare de protecție și fără echipament. „Este ca și cum ai fi soldat și ai merge la luptă fără muniție. Trebuie să ne bazăm pe măsurile obișnuite de sănătate publică”, a spus el. Potrivit acestuia, în Bunia, unii pacienți trebuie încă tratați în saloanele obișnuite ale spitalelor, iar centrele specializate nu au fost încă deschise.

În ultimii 50 de ani, aproximativ 15.000 de persoane au murit din cauza virusului Ebola în țările africane. Cel mai mortal focar din RDC a avut loc în perioada 2018-2020, când au murit aproape 2.300 de persoane.

Editor : A.R.