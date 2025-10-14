Live TV

Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului

Data publicării:
Pete Hegseth
Pete Hegseth, șeful Pentagonului. Sursa foto: Profimedia Images

Mai multe instituţii media americane importante, care au acces la briefingurile Pentagonului, au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care limitează ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează The Guardian. Noua politică le impune acestora să se angajeze să nu obțină materiale neautorizate și le restricționează accesul în anumite zone, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un oficial.

Jurnaliştii au termen până marţi, ora 17:00 (21:00 GMT), pentru a accepta noile directive, care au fost revizuite după ce un prim proiect, care prevedea că informaţiile „trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat corespunzător înainte de a fi publicate, chiar dacă sunt neclasificate”, a fost întâmpinat cu reacţii negative puternice, conform unor relatări.

Măsura vine în urma unei reorganizări din februarie, în cadrul căreia agențiile de presă cu acreditare de lungă durată au fost obligate să elibereze spațiile de lucru alocate, ceea ce a fost prezentat ca un „program anual de rotație a mass-media”. Un plan similar a fost prezentat la Casa Albă, unde unele locuri din sala de briefing au fost acordate podcasterilor și altor reprezentanți ai mass-media netradiționale.

Asociaţia de Presă pentru Pentagon (PPA), ce îi reprezintă pe jurnaliştii care relatează despre Departamentul Apărării, a transmis într-un comunicat difuzat de mass-media americane că în continuare regulile actualizate „par concepute pentru a înăbuşi presa liberă şi a o expune potenţial urmăririi penale pentru simplul fapt că îți face meseria”.

Instituţii media precum New York Times, Washington Post, The Atlantic şi CNN au informat că nu vor semna politica revizuită a Pentagonului, susţinând că aceasta încalcă Primul Amendament al Constituţiei SUA - care garantează dreptul la libertatea de exprimare.

Editorul executiv al ziarului The Post, Matt Murray, a declarat luni că eestricţiile propuse subminează protecţiile Primului Amendament prin impunerea unor constrângeri inutile asupra colectării şi publicării de informaţii”.

Redactorul-şef al ziarului The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a declarat luni că „cerinţele încalcă drepturile garantate de Primul Amendament şi drepturile americanilor care doresc să ştie cum sunt utilizate resursele şi personalul militar finanţate din banii contribuabililor”.

Richard Stevenson, şeful biroului din Washington al ziarului Times, a transmis vinerea trecută, într-un comunicat, că noua politică „ameninţă să pedepsească jurnaliştii pentru culegerea obişnuită de ştiri, protejată de Primul Amendament”.

Luni, Washington Post s-a alăturat New York Times, CNN, Atlantic, Guardian, Reuters, Associated Press, NPR, HuffPost și publicației comerciale Breaking Defense, declarând că nu va semna acordul.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o postare pe X că noile reguli prevăd doar că „presa nu mai circulă liber”, „presa trebuie să poarte un ecuson la vedere” şi „presa acreditată nu mai are voie să solicite acte penale”.

Hegseth a răspuns cu un emoji fluturând o mână la comunicatele ziarelor Times, Post şi The Atlantic.

Secretarul Apărării a fost criticat la începutul acestui an pentru că a făcut parte dintr-un grup de discuţii Signal în care au fost dezbătute planuri militare sensibile privind un atac din martie asupra miliţiilor Houthi susţinute de Iran în Yemen. Goldberg, care fusese adăugat din greşeală într-unul dintre chat-uri, a declarat după ce au avut loc atacurile că a putut citi planuri în direct despre viitoarea acţiune militară.

Hegseth a fost supus unei presiuni suplimentare în urma unor relatări conform cărora ar fi împărtăşit informaţii despre atacul din Yemen cu soţia şi fratele său într-un grup de discuţii Signal separat.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat cu regularitate instituţiile media consacrate, numindu-le "media de ştiri false", şi a luat măsuri drastice împotriva instituţiilor media care critică politicile guvernamentale.

Associated Press, una dintre cele mai importante agenţii de ştiri din lume, cu o reputaţie solidă în Statele Unite şi în străinătate, a fost exclusă din grupul de presă al Casei Albe pentru că a refuzat să numească Golful Mexic "Golful Americii", aşa cum a ordonat Trump. Cazul continuă în instanţă.

Trump şi-a exprimat clar preferinţa pentru instituţii media conservatoare, cum ar fi Fox News şi canalul de cablu Newsmax.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ecusona al politiei romane
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță...
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
mașini care se bușesc
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei
Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Un microfon uitat deschis a surprins momentul în care președintele indonezian îi cerea lui Trump o întâlnire cu fiul său, Eric
U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...