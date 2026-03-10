Live TV

Video Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în Elveția

autobuz incendiu
Mai multe persoane au murit după ce un autocar a fost cuprins de flăcări în Elveția. Foto: Captură X

Mai multe persoane au murit şi altele au fost rănite după ce un autocar a fost cuprins de flăcări, marţi seara, la Kerzers, un orăşel în cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, informează AFP citată de News. ro.

ACTUALIZARE: ”Un bărbat şi-a dat foc înăuntru”, a răspuns, în albaneză, un bărbat într-o înregistrare video în care era întrebat ce s-a întâmplat, scrie Blick. ”A turnat benzină şi şi-a dat foc”, a continuat el.

Alţi martori oculari au spus acelaşi lucru, potrivit sursei citate.

Aceste declaraţii nu au fost conformate de poliţie.

Știre inițială: ”În această seară, la ora (locală) 18.25, un incendiu a izbucnit într-un autocar (...) la Kerzers”, a anunţat pe facebook, poliţia cantonului Fribourg.

„Mai multe persoane au fost rănite, iar mai multe persoane au murit. Intervenţia salvatorilor este în curs. Cauzele nu sunt încă cunoscute”, au precizat reprezentanții poliţiei.

Până când pompierii au ajuns la fața locului, autobuzul fusese mistuit de flăcări.

Numărul exact al victimelor și gravitatea răniților nu au fost încă confirmate.

Autoritățile au transmis că operațiunea de salvare este în desfășurare.

