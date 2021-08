Incendiile de vegetaţie din Siberia au mistuit satul siberian Bias Kiuiol atât de repede, încât locuitorii au fugit lăsându-şi în urmă casele, bunurile, dar și animalele de companie. Voluntarii au reuşit să salveze din ruinele satului şase pisici, care au supravieţuit flăcărilor, relatează Reuters.

Incendiile, care au devastat regiunea nord-estică a Siberiei, Iacuţia, în această vară, au lăsat fără adăpost 185 de persoane după ce peste 40 de case din Bias Kiuiol au fost cuprinse de flăcări sâmbătă. Nicio persoană nu a fost rănită, pentru că oamenii au fost evacuați la timp.

Voluntarii au găsit şase pisici printre ruinele satului, dintre care patru grav rănite. Acestea sunt tratate în prezent la o clinică din Iacuţia, capitala regiunii.

Una dintre pisici se afla într-o mlaştină, încercând să îşi răcească labele rănite, a declarat Ekaterina Fedorova, o activistă pentru drepturile animalelor care s-a numărat printre voluntari. ''Evident, labele îl dureau, aşa că stătea chiar în apă'', a relatat ea despre un motan.

''Pisicile se ascund când sunt stresate. Pe două dintre ele le-am găsit într-o casă abandonată... bine că nu au ars'', a mai spus Fedorova.

O altă voluntară a declarat că a găsit rămăşiţele unui câine care era legat şi a murit ars de flăcări.

Fedorova a menţionat că proprietarii a două dintre pisici şi-au exprimat intenţia de a le recupera după ce îşi vor rezolva problema locuinţelor distruse de flăcări.

Autorităţile locale au promis că locuinţele mistuite în incendiu vor fi reconstruite până la jumătatea lunii octombrie.

Norul de fum degajat de incendii a ajuns până la Polul Nord

Iacuţia, cea mai mare regiune din Rusia, este afectată în fiecare an de incendii de vegetaţie, însă în ultimii ani aceste fenomene au fost deosebit de intense, mai scrie Reuters, citat de Agerpres. Incendiile din acest an învăluit oraşele într-un nor dens de fum care a ajuns până la Polul Nord.

Autorităţile aflate la conducerea regiunii au asociat ferocitatea incendiilor cu schimbările climatice, iar serviciul european de monitorizare a atmosferei Copernicus a declarat că incendiile de vegetaţie din acest an din regiunea siberiană Iacuţia au produs deja o cantitate record de emisii de carbon, cu câteva săptămâni înainte de încheierea sezonului în care au loc de obicei astfel de focare.

Incendiile, alimentate de vremea călduroasă, au stârnit temeri cu privire la dezgheţarea permafrostului şi turbăriilor, ceea ce ar elibera în atmosferă carbonul stocat mult timp în tundra îngheţată şi ar conduce la creşterea temperaturilor.

