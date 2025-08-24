Live TV

Mai multe servicii poștale din Europa nu vor mai trimite colete în SUA din cauza tarifelor vamale

Data publicării:
Posting a letter in an Royal mail post box.
Serviciu poștal. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Serviciile poștale din Europa vor înceta să mai trimită colete în Statele Unite, odată cu intrarea în vigoare, la sfârșitul lunii, a noilor tarife la importul de mărfuri cu o valoare declarată mai mică de 800 de dolari.Unele servicii poștale au acuzat Washingtonul că nu le-a acordat suficient timp pentru a se pregăti pentru noile reguli privind coletele trimise prin poștă. Vor mai putea fi trimise doar scrisori și colete cu valoare declarată de sub 100 de dolari, scrie POLITICO.

Președintele SUA, Donald Trump, a eliminat luna trecută, printr-un decret, o scutire fiscală veche pentru importul de mărfuri de mică valoare, cunoscută sub denumirea de „de minimis”, începând cu 29 august.

Operatorii poștali naționali din Franța, Spania, Germania și Marea Britanie au declarat că vor suspenda temporar expedierile către SUA începând de săptămâna viitoare, pentru a se pregăti pentru noile măsuri. Serviciul poștal belgian Bpost a încetat deja expedierea coletelor către SUA vineri, a anunțat compania într-un comunicat.

Suspendările, care nu vor afecta scrisorile sau coletele mici cu o valoare mai mică de 100 de dolari în multe țări, vor începe luni și vor dura până când serviciile poștale vor găsi soluții practice.

„Suspendarea va fi menținută strict pentru perioada necesară adoptării măsurilor operaționale necesare pentru a respecta noile obligații ale Statelor Unite”, a declarat vineri serviciul poștal național spaniol Correos.

Royal Mail din Marea Britanie a declarat că speră ca întreruperea să dureze doar câteva zile, după care va avea „un nou sistem funcțional”, potrivit BBC.

Unele servicii au acuzat SUA că nu le-a acordat suficient timp pentru a se pregăti pentru noile reguli.

„În ciuda discuțiilor cu serviciile vamale americane, operatorilor poștali nu li s-a acordat timp pentru a se organiza și a asigura dezvoltarea tehnologică necesară pentru a se conforma noilor reguli stabilite”, a declarat La Poste din Franța, potrivit unor informații publicate în Le Monde.

Tarifele pentru coletele mici vin în momentul în care Statele Unite și Uniunea Europeană au semnat un nou acord comercial pentru a pune capăt lunilor de tensiuni crescânde privind tarifele între cele două blocuri.

 

