Live TV

Mai multe țări europene oferă Ucrainei 1,5 miliarde de dolari pentru arme americane. Anunțul lui Zelenski

Data publicării:
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întăreşte cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters.

"Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul iniţiativei NATO Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziţiona arme de fabricaţie americană pentru Ucraina, un mecanism care întăreşte cu adevărat apărarea noastră", a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele ucrainean a precizat că Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia şi Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari, iar Germania va finanţa un pachet de echipamente militare şi muniţie provenind din Statele Unite şi destinat Ucrainei în valoare tot de 500 de milioane de dolari.

Aceasta este o consecinţă a acordului convenit de Rutte şi Trump la Casa Albă pe 14 iulie, potrivit căruia aliaţii europeni şi Canada vor contribui la finanţarea pachetelor periodice de asistenţă militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Aceste pachete de asistenţă vor conţine echipamente şi muniţii identificate de Ucraina ca fiind "priorităţi operaţionale" şi includ capabilităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

PURL completează alte iniţiative în curs de desfăşurare pentru a sprijini Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau aşa-numitul pachet de asistenţă cuprinzător (CAP), precum şi o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaţilor şi a ţărilor partenere.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
4
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor...
donald trump vladimir putin
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
Ultimele știri
Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea României a apelat la serviciile unei firme cu un singur angajat
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează pe consens în Coaliție”
Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin:
Înaintea întâlnirii Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska, Statele Unite au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei
Donald Trump și Vladimir Putin
Marele barter pe care-l pregătește Trump pentru Putin. Lista posibilelor concesii din Alaska (The Telegraph)
Volodymyr Zelenskyy at Downing Street, London, UK - 01 Mar 2025
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra
macron
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO
Sistem Patriot
Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete în Ucraina, distrugând inclusiv sistemele occidentale Patriot care le apărau
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Melania Trump interview on Fox News
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cascadorie periculoasă pe Șoseaua Mihai Bravu: motociclist prins mergând pe o singură roată, amendat și lăsat...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar