Mai multe țări și lideri globali condamnă Israelul pentru uciderea „inacceptabilă” a palestinienilor care așteptau ajutoare

Condamnarea internaţională şi apelurile la încetarea focului s-au înmulţit joi după moartea a peste 110 palestinieni în Fâşia Gaza, după ce soldaţii israelieni au deschis focul în timpul unei distribuiri de ajutoare, transmite vineri AFP, preluată de Agerpres.

La New York, secretarul general al ONU Antonio Guterres a condamnat incidentul, potrivit purtătorului său de cuvânt. „Nu ştim exact ce s-a întâmplat. Dar fie că aceşti oameni au fost ucişi de tiruri israeliene, fie că au fost zdrobiţi de mulţime sau călcaţi de camioane, acestea sunt acte de violenţă, într-un anumit fel, legate de acest conflict”, a spus Stephane Dujarric, menţionând moartea unor persoane în „circumstanţe oribile”.

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a denunţat „un nou carnagiu” şi decese „total inacceptabile”. „Sunt îngrozit de relatările despre un nou masacru în rândul civililor din Gaza, care erau disperaţi să obţină ajutor umanitar”, a scris Borrell pe reţeaua de socializare X. „Aceste morţi sunt complet inacceptabile”.

La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Matthew Miller a indicat că ţara sa, aliatul fidel al Israelului, cere „răspunsuri” după această tragedie. Casa Albă a mai anunţat că preşedintele Joe Biden a vorbit la telefon cu emirul Qatarului şi cu preşedintele egiptean despre acest „episod tragic şi alarmant”.

La Roma, şeful diplomaţiei italiene Antonio Tajani a postat pe X că „decesele tragice din Gaza cer o încetare imediată a focului pentru a permite mai mult ajutor umanitar, eliberarea ostaticilor şi protecţia civililor”.

La Madrid, ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Jose Manuel Albares, a considerat drept „inacceptabil ceea ce s-a întâmplat în Gaza, cu zeci de civili palestinieni murind în timp ce aşteptau mâncare. Acest lucru subliniază urgenţa unei încetări a focului”.

La Paris, un comunicat de presă al Ministerului francez de Externe a estimat că „tirurile soldaţilor israelieni împotriva civililor care încearcă să aibă acces la alimente sunt nejustificate”. „Acest eveniment tragic vine într-un moment în care situaţia umanitară din Gaza este de o urgenţă absolută”, cu „un număr tot mai mare şi insuportabil de civili palestinieni care suferă de foame şi boli”.

La Berlin, şefa diplomaţiei germane Annalena Baerbock a publicat un comunicat în care a considerat că „armata israeliană trebuie să se asigure, după prăbuşirea ordinii publice în mari părţi ale Fâşiei Gaza, că distribuirea ajutorului umanitar poate avea loc”.

În Turcia, autorităţile au denunţat „o nouă crimă împotriva umanităţii” şi au considerat că această tragedie „este dovada că [Israelul] îşi propune să distrugă în mod conştient şi colectiv poporul palestinian”.

Mai multe ţări arabe din Golf au condamnat, de asemenea, tirurile armatei israeliene.

Într-o postare pe X, Ministerul saudit de Externe „a condamnat şi a denunţat cu fermitate vizarea civililor fără apărare”, ceea ce a dus la moartea a sute de oameni, atunci când forţele de ocupaţie au bombardat cozile de aşteptare ale civililor care încercau să obţină ajutor”.

Pentru Emiratele Arabe Unite, „forţele de ocupaţie israeliene au vizat o adunare de mii de locuitori palestinieni ai Fâşiei Gaza care aşteptau să le fie adus ajutor umanitar”.

Guvernul Qatarului, la rândul său, „a condamnat cu cea mai mare fermitate masacrul odios comis de ocupaţia israeliană împotriva civililor lipsiţi de apărare”. „Continuarea crimelor ocupaţiei, ca parte a războiului său brutal împotriva Fâşiei Gaza, demonstrează zi de zi necesitatea unei acţiuni internaţionale urgente pentru a pune capăt imediat acestei agresiuni fără precedent din istoria recentă”, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe.

În Kuweit, autorităţile au condamnat, de asemenea, „această nouă crimă comisă de forţele de ocupaţie israeliene” şi au reamintit „necesitatea unei încetări imediate şi urgente a focului, pentru a asigura intrarea ajutorului şi a asistenţei umanitare pentru civilii palestinieni lipsiţi de apărare”.

La Amman, autorităţile iordaniene au denunţat „o încălcare clară a dreptului internaţional umanitar. Această tragedie vine într-un context în care nu există o poziţie internaţională care să oprească acest război şi acest masacru pe care Israelul îl comite împotriva palestinienilor, iar Consiliul de Securitate al ONU este incapabil să ia o decizie de încetare a focului imediată pentru a pune capăt crimelor de război comise împotriva palestinienilor în Gaza”, a adăugat Ministerul iordanian de Externe.

Columbia suspendă achiziţiile de arme din Israel

Preşedintele columbian Gustavo Petro a suspendat joi achiziţionarea de arme fabricate de Israel, unul din principalii furnizori ai forţelor de securitate ale ţării sud-americane, informează AFP.

„În timp ce aşteptau mâncare, peste 100 de palestinieni au fost ucişi de Netanyahu. Se numeşte genocid şi aminteşte de Holocaust, chiar dacă puterilor mondiale nu le place să recunoască”, a scris preşedintele Petro pe reţeaua de socializare X.

De aceea, „Columbia suspendă toate achiziţiile de arme din Israel”, a adăugat primul preşedinte de stânga din istoria ţării.

De zeci de ani, soldaţii şi poliţia din Columbia folosesc puşti, pistoale şi rachete antiaeriene de fabricaţie israeliană pentru a lupta împotriva gherilelor. Totodată, forţele aeriene columbiene au în jur de 20 de avioane Kfir.

Potrivit informaţiilor furnizate presei locale de surse din Ministerul Apărării, inventarul militar de origine israeliană include şi drone şi echipamente pentru operarea elicopterelor.

În plus, Columbia are drepturi de a produce puşti Galil şi rachete Spike, sub brevet israelian.

„În Gaza este un genocid (...) Lula nu a făcut decât să spună adevărul. Fie adevărul este apărat, fie barbaria ne va distruge”, declara Gustavo Petro pe 20 februarie pe X, exprimându-şi „întreaga solidaritate cu preşedintele Braziliei”. Preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva a provocat o furtună diplomatică după ce a acuzat Israelul de comiterea unui genocid al palestinienilor din Fâşia Gaza, comparând ofensiva israeliană cu exterminarea evreilor de către nazişti.

