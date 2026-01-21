Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum

Mai mulți parlamentari democrați solicită cabinetului președintelui Donald Trump și Congresului să îl demită din funcție pe președinte, menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum, scrie USA Today.

Unii democrați, printre care reprezentantul Yassamin Ansari, din Arizona, senatorul Ed Markey, din Massachusetts, și reprezentantul Sydney Kamlager-Dove, din California, au cerut invocarea celui de-al 25-lea amendament pentru a-l destitui pe Trump din funcție, după ce s-a aflat că președintele a trimis un mesaj prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, spunând că planurile Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei au la origine faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace.

Trump a trimis mesajul text pe 18 ianuarie, spunând, printre altele: „Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația de a mă gândi exclusiv la pace”.

Mesajul text a fost descris ca „picătura care a umplut paharul” pentru unii oponenți ai lui Trump, care l-au numit un exemplu al facultăților mintale slăbite ale președintelui.

„Președintele Statelor Unite suferă de o boală mintală extremă, care ne pune pe toți în pericol”, a afirmat Ansari într-o postare pe rețelele sociale din 19 ianuarie. „Al 25-lea amendament există dintr-un motiv bine întemeiat – trebuie să îl invocăm imediat”.

„Donald Trump nu este apt să conducă și este în mod evident scăpat de sub control. Invocați al 25-lea amendament”, a afirmat Kamlager-Dove într-o postare din aceeași zi.

„Invocați al 25-lea amendament”, a scris Markey în mai multe postări, tot pe 19 ianuarie.

Poate fi folosit al 25-lea amendament pentru a-l destitui pe Trump? Cât de probabil este să se întâmple acest lucru? Iată ce trebuie să știți.

Ce este al 25-lea amendament?

Al 25-lea amendament la Constituția SUA stabilește regulile de succesiune pentru funcția prezidențială și cele pentru incapacitatea sau destituirea președintelui.

Primele două secțiuni ale amendamentului clarifică faptul că vicepreședintele este următorul în linie pentru a prelua funcția în cazul în care președintele părăsește funcția din cauza decesului, destituirii sau demisiei.

De asemenea, detaliază modalitatea de ocupare a funcției de vicepreședinte în cazul în care aceasta devine vacantă; anterior, nu se numea un nou vicepreședinte până la preluarea funcției de către un nou președinte. Amendamentul a creat un proces în care președintele numește un nou vicepreședinte, care trebuie apoi confirmat prin vot majoritar în Congres.

Secțiunile următoare descriu un proces de destituire a președintelui pe baza incapacității sau invalidității.

Secțiunea 3 permite președintelui să transfere voluntar puterea prezidențială vicepreședintelui în mod temporar, printr-o declarație scrisă în care afirmă că nu este în măsură să îndeplinească atribuțiile și îndatoririle prezidențiale. În acest caz, vicepreședintele nu devine președinte, ci îndeplinește funcția de președinte interimar până când președintele declară în scris că este în măsură să preia din nou funcția. Un exemplu în care se poate aplica această prevedere este cazul în care președintele intenționează să se supună unei intervenții medicale.

Secțiunea 4 se referă la destituirea unui președinte care este incapabil sau nu dorește să își îndeplinească atribuțiile.

În cazul în care președintele este incapabil să își exercite funcția, dar nu transferă voluntar puterea, acesta poate fi declarat incapabil să ocupe funcția de către vicepreședinte, împreună cu „majoritatea fie a principalilor funcționari ai departamentelor executive, fie a altor organisme prevăzute de lege de către Congres”.

Dacă vicepreședintele și membrii Cabinetului emit o declarație scrisă către Congres în care declară președintele incapabil, vicepreședintele devine imediat președinte interimar. Președintele rămâne în funcție în acest caz, deși autoritatea sa este temporar retrasă.

Un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului din 2018 a arătat că, într-un scenariu modern, majoritatea șefilor actuali sau interimari ai celor 15 funcții din Cabinet ar trebui să fie de acord cu vicepreședintele pentru a invoca al 25-lea amendament.

Termenii „incapabil” și „incapacitate” au fost lăsați intenționat vagi, potrivit Centrului Constituțional Național. Juristii au citat impeachmentul, handicapul fizic sau „urgențele politice” precum răpirea ca scenarii potențiale pentru utilizarea secțiunii 4.

Ar putea fi utilizat al 25-lea amendament împotriva lui Trump?

Teoretic, al 25-lea amendament poate fi invocat de sau împotriva oricărui președinte în funcție. Cu toate acestea, pragul pentru a justifica utilizarea acestuia este mult mai ridicat decât pentru alte acțiuni, cum ar fi punerea sub acuzare, scrie USA Today.

Interpretările moderne ale specialiștilor de la instituții precum Cornell Law și Congressional Research Service spun că majoritatea, dacă nu chiar toți, șefii de cabinet în funcție ar trebui să semneze împreună cu vicepreședintele pentru a pune în aplicare secțiunea 4.

Nici JD Vance, nici vreunul dintre membrii relevanți ai Cabinetului (secretarul de Stat, secretarul Trezoreriei, secretarul Apărării, procurorul general, secretarul de Interne, secretarul Agriculturii, secretarul Comerțului, secretarul Muncii, secretarul Sănătății și serviciilor umane, secretarul Locuințelor și Dezvoltării Urbane, secretarul Transporturilor, secretarul Energiei, secretarul Educației, secretarul Afacerilor Veteranilor și secretarul Securității Interne) nu și-au exprimat sprijinul pentru demiterea lui Trump sau pentru luarea de măsuri punitive împotriva lui.

Ce se califică drept „incapacitate”

Ceea ce se califică drept „incapacitate” de a exercita funcția de președinte este un punct sensibil atunci când se vorbește despre secțiunea 4. Facultatea de Drept de la Yale, de exemplu, a afirmat că trăsături precum „inept”, „leneș” sau „neatent” nu pot constitui singure o bază, conform precedentelor istorice.

Chiar dacă Vance și alți membri ai Cabinetului ar semna o scrisoare și ar trimite-o Congresului, președintele poate prelua din nou puterea declarând în scris Congresului că nu există nicio incapacitate. Vicepreședintele și Cabinetul, sau un organism special format de Congres, ar trebui apoi să obiecteze.

Congresul trebuie să se întrunească în termen de 48 de ore de la invocarea celui de-al 25-lea amendament și are la dispoziție 21 de zile pentru a lua o decizie.

Dacă președintele declară că este apt să-și exercite funcția și această declarație nu este contestată, el își reia atribuțiile.

Dacă președintele face o astfel de declarație, dar aceasta este contestată, două treimi din Camera Reprezentanților și Senat trebuie să fie de acord să permită vicepreședintelui să acționeze în calitate de președinte până când președintele este considerat apt să-și exercite funcția și poate depune o altă declarație după ce Congresul votează asupra acestei chestiuni, potrivit National Constitution Center.

A fost folosit vreodată al 25-lea amendament pentru a destitui un președinte?

Al 25-lea amendament a fost propus în 1965 și adoptat în 1967, în mare parte ca urmare a asasinării președintelui John F. Kennedy. Înainte de adoptarea sa, nouă președinți au fost cel puțin temporar incapacitați din cauza problemelor de sănătate și șase au murit, potrivit Britannica, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la conducerea interimară și transferul puterii.

Secțiunile 1 și 2 ale amendamentului au fost activate în timpul președinției lui Richard Nixon în 1973 și 1974, când vicepreședintele Spiro Agnew a demisionat și a fost înlocuit de Gerald Ford, care l-a înlocuit apoi pe Nixon după demisia acestuia în urma scandalului Watergate. Nelson Rockefeller a ocupat apoi funcția vacantă de vicepreședinte.

Secțiunea 3 a fost invocată oficial de două ori și utilizată informal a treia oară.

Președintele Ronald Reagan a semnat o scrisoare în care menționa că era conștient de secțiunea 3 înainte de a fi supus anesteziei generale pentru o colonoscopie pe 12 iulie 1985 și l-a numit pe vicepreședintele George H. W. Bush președinte interimar de la ora 11:28 până la ora 19:22, când Reagan a semnat o scrisoare în care spunea că era gata să preia din nou funcția. Deși Reagan a negat inițial că ar fi invocat vreodată în mod oficial secțiunea 3, el a urmat pașii prevăzuți de aceasta, potrivit Fordham Law Review, și a scris ulterior în memoriile sale că, de fapt, a activat secțiunea 3.

Președintele George W. Bush a transferat temporar puterea prezidențială vicepreședintelui Dick Cheney înainte de o colonoscopie pe 29 iunie 2002 și din nou pe 21 iulie 2007. De ambele dăți, Cheney a fost președinte interimar timp de aproximativ două ore.

Biden a invocat Secțiunea 3 și pe 19 noiembrie 2021, în timp ce se supunea unei colonoscopii, făcând-o pe vicepreședinta Kamala Harris prima femeie din istoria SUA care a deținut puterile și atribuțiile președintelui timp de puțin peste o oră.

Secțiunea 4, actul de destituire involuntară la care se referă probabil liderii democrați, nu a fost invocată niciodată.

