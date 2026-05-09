Mai mulți europarlamentari solicită o uniune a apărării și independenței față de NATO: „A te baza exclusiv pe SUA e un joc periculos”

O nouă alianţă interpartizană de europarlamentari solicită înfiinţarea rapidă a unei uniuni de apărare europeană în contextul în care blocul comunitar marchează sâmbătă Ziua Europei, informează dpa.

„A te baza exclusiv pe Statele Unite pentru a proteja Europa este un joc de noroc periculos”, se arată într-o declaraţie semnată de parlamentari din întreg spectrul politic, printre care germanii Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Michael Gahler şi Tobias Cremer.

Aceştia au afirmat că sunt necesare structuri care să permită naţiunilor să acţioneze chiar şi fără NATO, dominat de SUA, în caz de urgenţă, inclusiv structuri de comandă adecvate şi o forţă de reacţie rapidă.

Guvernele UE declară că sunt dispuse să îşi consolideze capacităţile militare, dar le lipseşte o hotărâre reală, se arată în text, argumentând că interesele naţionale pe termen scurt continuă să blocheze progresele reale în achiziţionarea de echipamente de apărare.

Achiziţiile comune ar putea economisi până la o sută de miliarde de euro anual, spun aceştia.

Declaraţia nu menţionează descurajarea nucleară, deşi europarlamentarul german Lukas Sieper a declarat că noul grup va aborda ulterior această problemă sensibilă din punct de vedere politic.

Armele nucleare ar trebui abolite la nivel mondial. Dar atât timp cât naţiuni puternice cu intenţii răuvoitoare le deţin, este mai bine să le avem noi înşine, a spus Sieper, de asemenea membru al grupului. "Şi dacă este aşa, atunci mai bine UE decât un singur stat membru", a adăugat el.

Ziua Europei marchează Declaraţia Schuman din 9 mai 1950, când ministrul francez de externe de atunci, Robert Schuman, a propus punerea în comun a producţiei de cărbune şi oţel pentru a preveni noi războaie. Declaraţia este considerată punctul de plecare al integrării europene şi un precursor cheie al UE de astăzi.

