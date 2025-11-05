Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei

Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment organizat de preşedintele de extremă dreaptă al parlamentului din Austria pentru a comemora un politician nazist, potrivit unei scrisori deschise consultate miercuri de AFP.

Fost primar al oraşului Linz, vicecancelar şi ministru interbelic al justiţiei, Franz Dinghofer „a fost un antisemit fervent", subliniază semnatarii scrisorii, potrivit Agerpres.

„A fost fondatorul Uniunii Pangermane", iar "în 1940 s-a alăturat NSDAP (Partidul Nazist - n.r.)", scriu istoricii, care sunt susţinuţi de comunitatea evreiască şi de alte partide reprezentate în parlament.

Parlamentul austriac este prezidat din 2024 de Walter Rosenkranz din partea FPO.

Din 2010, partidul de extremă dreaptă a organizat în repetate rânduri evenimente dedicate lui Dinghofer, susţinând că, fiind demis şi expropriat, acesta a fost de fapt o "victimă a regimului nazist".

Dar anul acesta, Rosenkranz a transformat-o într-un eveniment oficial al adunării.

Programat pentru marţea viitoare, Simpozionul Dinghofer ar trebui să se concentreze pe libertatea „pusă în pericol de cenzură şi dogmatism", urmând să fie acordate o medalie şi un premiu de jurnalism care să poarte numele lui Dinghofer.

Deşi a câştigat cele mai multe voturi la ultimele alegeri parlamentare, FPO, fondat de foşti nazişti, nu a reuşit să formeze o coaliţie pentru a guverna ţara.

Cu toate acestea, a reuşit să obţină preşedinţia parlamentului pentru unul dintre reprezentanţii săi, pentru prima dată, în ciuda protestelor comunităţii evreieşti.

Rosenkranz, care urmează să susţină un discurs marţi, nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea AFP.

După alegerea sa, nu i s-a acordat preşedinţia Fondului Naţional Socialist de Compensare a Victimelor, care organizează luni, fără el, o ceremonie în parlament pentru a marca cea de-a 30-a aniversare.

Austria va comemora, de asemenea, Noaptea de Cristal săptămâna viitoare, când, între 9 şi 10 noiembrie 1938, au fost arse sinagogi, au fost vandalizate magazine şi au fost ucişi evrei în Austria, care fusese anexată de Reich.

Anul trecut, Walter Rosenkranz nu a fost invitat la ceremonii şi a încercat să organizeze propria comemorare fără comunitatea evreiască. Protestatarii l-au împiedicat să depună o coroană de flori, un eveniment fără precedent în Austria.

