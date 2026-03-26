Live TV

Mai mulți parlamentari ruşi vor face o vizită în SUA. Șeful delegației e nepotul lui Molotov, ministrul de Externe al lui Stalin

Data publicării:
Viaceslav Nikonov
Viaceslav Nikonov, nepotul lui Molotov. Foto: Profimedia
Din articol
Gazdele Molotov

O delegaţie de parlamentari ruşi a sosit în Statele Unite pentru întâlniri cu congresmeni americani, fiind prima vizită de acest gen de când relaţiile dintre cele două mari puteri nucleare ale lumii au atins punctul cel mai jos din cauza războiului din Ucraina, a relatat presa din Rusia, informează Reuters şi Kyiv Independent, scrie News.ro.

După invadarea Ucrainei în 2022, oficialii ruşi au declarat că relaţiile cu Washingtonul sunt mai proaste decât oricând în memoria vie. Relaţiile s-au îmbunătăţit de când preşedintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă şi a încercat să pună capăt războiului.

Delegaţia parlamentarilor ruşi în Statele Unite, despre care a scris prima dată ziarul rus Vedomosti, este condusă de Viaceslav Nikonov, vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri externe din Duma de Stat a Rusiei, un parlamentar care este nepotul ministrului de externe al lui Iosif Stalin, Viaceslav Molotov, potrivit presei ruse. Molotov este cunoscut pentru semnarea pactului cu Germania nazistă în 1939, care a deschis calea către izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial şi divizarea Europei între Est şi Vest.

Ziarul Izvestia a citat ambasada SUA la Moscova, care a declarat că parlamentarii ruşi se vor întâlni cu parlamentari americani joi şi apoi cu oficiali americani vineri.

Vizita face „parte din normalizarea relaţiilor cu Statele Unite ale Americii”, a declarat pentru Izvestia Aleksei Cepa, prim-vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat.

Presa rusă a relatat că un zbor special rus a aterizat la Washington şi că se presupune că parlamentarii ruşi se aflau la bordul acestuia. Reuters precizează că nu a putut confirma imediat aceste informaţii.

Gazdele

Reprezentanta republicană a SUA, Anna Paulina Luna, a declarat în ianuarie că a primit autorizaţie din partea Departamentului de Stat pentru ca patru parlamentari ruşi să se întâlnească cu membri ai Congresului. Ea este cunoscută pentru opoziţia sa faţă de ajutorul acordat de SUA Ucrainei. În 2023 a co-sponsorizat un proiect de lege al Congresului care solicita încetarea sprijinului acordat de SUA Kievului.

Relaţiile mai strânse dintre Washington şi Moscova reprezintă o preocupare pentru Ucraina şi susţinătorii săi europeni, dar au fost salutate de Kremlin.

SUA oferă garanţii de securitate pentru un acord de pace în Ucraina, cu condiţia ca Kievul să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului Rusiei, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Reuters.

Vizita are loc în ciuda sancţiunilor impuse de Washington asupra deputaţilor ruşi în urma invaziei pe scară largă a Moscovei.

Potrivit Kyiv Independent, discuţiile cu oficialii administraţiei Trump sunt preconizate să aibă loc pe 27 martie la Institutul american pentru Pace. Un oficial de rang inferior al Departamentului de Stat va participa la fiecare întâlnire.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat contactele planificate, prezentându-le ca un pas către restabilirea completă a dialogului dintre Moscova şi Washington. „Salutăm orice eforturi de a relansa dialogul cu Statele Unite în orice domeniu”, a declarat Peskov.  „Am propus acest lucru în repetate rânduri Statelor Unite”, a adăugat el.

Molotov

Veaceslav Molotov a fost un lider sovietic cheie și colaborator fidel al lui Stalin. Ca ministru de Externe, a semnat în 1939 Pactul Ribbentrop-Molotov, act care a decis soarta Europei de Est și a dus la anexarea Basarabiei. A condus guvernul URSS și a reprezentat interesele sovietice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Numele său a rămas în istorie și prin „cocktailul Molotov”, armă improvizată de finlandezi. După moartea lui Stalin, a fost marginalizat de Nikita Hrușciov.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
4
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pentagon.
Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate (Axios)
soldat US Army
Armata americană creşte la 42 de ani vârsta maximă de înrolare. Ultima oară s-a întâmplat în timpul războiului din Irak
donald trump
Trump avertizează Iranul să ia în serios propunerile de pace ale SUA „înainte să fie prea târziu”: „Nu va fi deloc frumos”
Momentul în care rachete iraniene lovesc lângă Tel Aviv. Imagini surprinse de o cameră de supraveghere
militari germani
Germania face apel la economie de război: „Este o iluzie” că Putin nu ar fi pregătit pentru un conflict cu NATO
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți. Adaosul...
d trump face grimasa
Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut...
sorin grindeanu si roberta metsola
Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit...
sistem patriot
Ajutorul militar american destinat Ucrainei, în pericol: Pentagonul...
Ultimele știri
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Presa turcă: „Singurul nostru adversar cu adevărat periculos e Mircea Lucescu”
Zeci de rechini din Bahamas, depistați pozitiv la cocaină, cafeină și analgezice. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
Ciucu, despre blocul din Rahova afectat de explozie: Doar 2 firme ar putea interveni. Vom vedea dacă trecem la demolare, reconstrucție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim...
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. De patru ani urcă împreună pe scenă, iar acum vor fi...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Greșeala pe care o fac toți stăpânii când sună soneria. Gestul tău poate agrava lătratul. Iată ce trebuie să...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”