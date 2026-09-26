Live TV

Mai mulți senatorii americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin la summitul G20

Data publicării:
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
Cupola Capitoliului SUA, Congresul, Camera Reprezentanților, Senatul SUA, Washington, D.C. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un grup bipartizan de senatori americani îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să retragă invitația adresată președintelui rus Vladimir Putin de a participa la viitorul summit G20 de la Miami. Semnatarii, membri ai comisiilor pentru apărare și relații externe, au avertizat că permiterea participării lui Putin ar putea risca „legitimarea și normalizarea unui guvern care continuă să atace zilnic ținte civile ucrainene”, potrivit The Washington Post.

Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe din Senat, au inițiat scrisoarea, care a fost semnată și de alți șase democrați și șase republicani.

Senatorii au menționat faptul că Putin, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, și alți membri ai delegației de la Moscova se află sub sancțiuni din partea SUA și au susținut că atenuarea izolării diplomatice a lui Putin ar putea reduce presiunea asupra Moscovei de a accepta un armistițiu în Ucraina.

Invitația a fost anunțată pe 23 septembrie, când secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că Putin a fost invitat la summit ca parte a unui efort de a-i oferi ocazii de a interacționa cu Trump și cu alți lideri mondiali.

Posibila prezență a lui Putin are o semnificație deosebită, întrucât G20 a devenit în repetate rânduri un forum de dezbatere privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

La summitul G20 din 2025 de la Johannesburg, liderii occidentali au afirmat că un cadru de pace susținut de SUA conține „elemente importante”, dar necesită muncă suplimentară, invocând îngrijorarea că unele prevederi ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la viitoare atacuri rusești.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la începutul acestei luni că ar fi dispus să se deplaseze la summitul de la Miami și să se întâlnească cu Putin acolo, în cazul în care liderul rus va participa.

Siluanov a participat luna trecută la o reuniune a miniștrilor de finanțe din cadrul G20 în Carolina de Nord, atrăgând critici din partea unor senatori americani și a unor oficiali europeni.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
radu miruta
2
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
oameni mulți pe o stradă din Europa
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Digi Sport
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Curtea Supremă din SUA permite Administrației să verifice cetățenia alegătorilor printr-o bază federală de date
kirk dezbate
Un nou raport arată că la Universitatea din Utah, unde a fost asasinat Charlie Kirk, erau deficiențe de securitate
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul aşteaptă o reacţie din partea SUA la planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Trump dă replica pe Truth Social
Putin ridică paharul de șampanie
Rusia plănuiește „ceva important” în acest an, avertizează ministrul de externe al unei țări UE. „Putin mai are două cărți de jucat”
U.S. President Donald Trump Visits Ireland - Day Two Doonbeg
Cum a scos la iveală săptămâna diplomatică a lui Trump limitele puterii sale (Reuters)
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare şi...
siegfried muresan profimedia
Ce conține programul de guvernare în 28 de puncte propus de...
Elena Lasconi și Nicușor Dan.
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan...
Cârtița rusă, reținută de SBU. Foto SBU
Ucraina: o „cârtiță” rusă infiltrată printre operatorii de drone...
Ultimele știri
Tineri, în stradă în Germania, pentru a protesta la adresa revenirii serviciului militar obligatoriu
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie atacat de Rusia. Apoi a șters articolul
„Şi ei au mâinile puţin murdare, nu-i aşa?”. Un diplomat rus spune că liderii europeni sunt părtași la corupția din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru...
Fanatik.ro
Ce gafă! Rațiu a fost scos de pe teren de arbitru din cauza jambierelor tăiate: România a rămas în 10 cu...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
David Popovici: venituri de peste 400.000 de euro din medalii și sponsorizări, cine îi gestionează averea
Adevărul
Cine măsoară performanța șefilor plătiți cu mii de euro de la stat? Problema din spatele salariilor uriașe
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"S-a uitat la stele şi i-a spus: 'Nu mai suntem compatibili'!" Unul dintre cele mai celebre cupluri din lume...
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Îți plimbi câinele pe lângă lacuri? Pericolul mortal pe care nu trebuie să-l ignori: „Poate fi fatal în...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...