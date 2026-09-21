Live TV

Video Maia Sandu anunță stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. „Nu o să vă spun că va fi ușor”

Data publicării:
maia sandu
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Planuri pentru mai multe scenarii de criză Situație alarmantă pe Nistru Autoritățile caută totodată soluții alternative pentru avertizarea rapidă a populației

Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova a convenit asupra necesității declarării stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic în contextul creșterii prețurilor la energie și combustibili, dar și al situației critice de pe Nistru. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după ședința Consiliului de luni. Marți, proiectul cu privire la starea de urgență va fi adoptat de Guvern, iar după-amiază - de Parlament, relatează TVR Moldova.

Potrivit șefei statului, măsura este necesară pentru ca autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor probleme de aprovizionare cu carburanți sau al agravării situației hidrologice.

„Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații: dacă e nevoie de decizii rapide pentru a cumpăra combustibili, dacă debitul de apă în Nistru continuă să se reducă, dacă prețurile continuă să crească la combustibili”, a declarat Maia Sandu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Planuri pentru mai multe scenarii de criză

Președinta a precizat că Guvernul urmează să pregătească planuri pentru mai multe scenarii de criză, astfel încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în cazul unor probleme de aprovizionare.

Autoritățile trebuie să asigure și rute alternative pentru importul de energie electrică, inclusiv posibilitatea utilizării în regim de urgență a interconexiunilor de 110 kilovolți cu România. Totodată, vor fi constituite rezerve de echipamente și piese de schimb pentru intervenții rapide în cazul unor avarii.

O atenție specială va fi acordată stocurilor de gaze și produselor petroliere. Decizia vine pe fondul unei situații dificile pe piețele internaționale. Potrivit Maiei Sandu, prețul gazelor pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt, în timp ce cotațiile la motorină au trecut de 1.500 de dolari pentru o tonă.

Situație alarmantă pe Nistru

În același timp, situația hidrologică de pe Nistru rămâne alarmantă. În perioada 1-20 septembrie, debitul de intrare în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost, în medie, de doar 23 de metri cubi pe secundă, față de 100-120 de metri cubi pe secundă, cât este normal pentru această perioadă.

Maia Sandu a anunțat că autoritățile vor continua să pregătească și măsuri pentru protejarea populației de efectele creșterii prețurilor la energie. Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga durată a sezonului rece.

„Suntem conștienți de impactul prețurilor regionale asupra facturilor oamenilor. Oamenii au avut în ultimele ierni o presiune mare pe facturi și Guvernul a fost alături prin compensații. Fiecare creștere de tarif se resimte puternic în familiile noastre. Știu că cetățenii își fac griji de iarna care urmează”, a spus Maia Sandu.

„Faptul că nu știm cum vor fi prețurile, că nu știm cum vor evolua conflictele regionale și internaționale, toate necunoscutele apasă greu pe fiecare dintre noi. Și știu că am cerut răbdare și putere și iarna trecută, și cealaltă. Dar știu și că am trecut împreună de greutăți și mai mari, pentru că ne pasă unii de alții și ne pasă de țara noastră. N-o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile.”

Consiliul Național de Securitate a discutat și măsuri pentru protejarea infrastructurii energetice de eventuale atacuri cu drone și atacuri cibernetice. Maia Sandu a spus că obiectivele de care depinde alimentarea țării trebuie să fie mai bine protejate, iar eventualele avarii să poată fi remediate cât mai rapid.

Autoritățile caută totodată soluții alternative pentru avertizarea rapidă a populației

Potrivit președintei, în 2026 au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova față de 17 în 2025.

Autoritățile modernizează sistemul de supraveghere a spațiului aerian și dispun de sisteme portabile de rachete antiaeriene, mitraliere antiaeriene și mijloace de război electronic. Maia Sandu a mai anunțat că Ministerul Apărării a obținut o finanțare nerambursabilă de 120 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie.

Autoritățile caută totodată soluții alternative pentru avertizarea rapidă a populației în situații de criză, până la finalizarea sistemului MD-Alert.

„Cu regret, în loc să fie tratat cu seriozitate și responsabilitate, subiectul este exploatat politic și cinic de către cei care au slăbit conștient și intenționat Armata Națională atunci când se aflau în poziții de decizie”, a declarat Maia Sandu.

„În opoziție, tot ei ironizează pericolul războiului și a încălcării spațiului nostru aerian de dronele rusești și contestă investițiile în apărare. Unii au cerut chiar lichidarea Armatei Naționale. Iar acum, peste noapte, au început să se îngrijoreze de ce armata nu detectează toate dronele. Este bine că au început să conștientizeze pericolul asupra securității naționale. Ar fi bine să vorbească și despre cine anume pune în pericol securitatea Republicii Moldova.”

 

 
 
 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
Beneficiile prunelor. Sursă Foto Getty Images
5
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digi Sport
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robert fico
Premierul slovac, apropiat de Moscova, stârneşte controverse după ce a spus că nu va trimite trupe într-un război între NATO şi Rusia
747573273_1480536204117059_1973819987384094417_n
Val de propagandă în Republica Moldova, pe măsură ce numărul incidentelor cu drone crește
Vladimir Putin și Donald Trump.
Trump, mesaj tranșant pentru Putin: „Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina”
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate. Temele de pe agenda ședinței
Moscova lovită de drone
Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei pentru a nu afecta prezența la „alegeri”. Sistemul de alertă, suspendat (ISW)
Recomandările redacţiei
818968615_1653347199494045_6582976934912684708_n
AUR a protestat în Parlament după ce procurorii DIICOT l-au ridicat...
Călin Georgescu.
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care...
N23 SIMION DISCURS PLEN INAINTE DE VOT VO 220626_01596
Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Siegfried Mureșan: „Nu ne...
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, după vizita inopinată a fermierilor: „Încerc să fac...
Ultimele știri
Rebelii Houthi avansează spre poziții strategice în Yemen după ce Trump ar fi anulat în ultimul moment atacurile cerute de saudiți
Primăria Capitalei anunță „șantier la blocul din Rahova” afectat de explozie. Primele etape ale operațiunii de consolidare
Zelenski și Trump se întâlnesc marți la New York. Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, discutate în ultima lor convorbire te
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala...
Fanatik.ro
Gigi Mustață reacționează după ce Mirel Rădoi a spus că se întoarce în România doar la Craiova: „Nu cred asta”
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Gigi Becali dezvăluie planurile pentru FCSB: Reghe va avea atacantul dorit
Adevărul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Playtech
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici nu vrea să audă! Radu Drăgușin s-a decis deja, după șapte meciuri la Fiorentina
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicolas Cage, schimbare spectaculoasă de look la 62 de ani. Apariție rară alături de soția sa, cu 31 de ani...
Adevarul
De ce se pregătește Europa pentru un conflict mai larg, dincolo de Ucraina. Ceva îngrijorează profund liderii...
Newsweek
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Echinocțiul de toamnă 2026. Când începe oficial toamna astronomică și de ce ziua devine tot mai scurtă
Digi Animal World
Ce se întâmplă dacă un câine mănâncă un păianjen. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...