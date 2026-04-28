Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar permite o integrare mai rapidă a Moldovei în UE

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images

Președinta Moldovei, Maia Sandu, consideră că reunificarea țării sale cu România ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană. „Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a declarat Sandu într-un interviu acordat ziarului Le Monde.

În același timp, ea a subliniat că „o astfel de decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

Maia Sandu a menționat că deține și cetățenia română. 

Referindu-se la căile alternative de aderare la UE, Sandu a indicat că ia în considerare posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar  fără republica separatistă autoproclamată Transnistria. „Aceasta este o soluție posibilă”, a spus ea.

Șefa statului militează pentru integrarea europeană a Moldovei, Ucrainei și a Balcanilor de Vest, pentru a opune rezistență presiunii ruse. 

Maia Sandu este președinta Moldovei din 2020. Ea a fost realeasă pentru un al doilea mandat în 2024. Republica Moldova, cu o populație de 2,8 milioane de locuitori, face parte din cele nouă state candidate oficiale la aderarea la Uniunea Europeană (UE).

Întrebată dacă este optimistă în ceea ce privește aderarea Moldovei la UE până în 2030, Sandu a declarat că autoritățile s-au angajat față de cetățeni ca țara să fie pregătită să adere la UE până la această dată. „Lucrăm activ în acest sens. Desigur, mai sunt de finalizat reforme importante, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției. Observăm primele rezultate, cu condamnări în cazuri majore de corupție”, a spus șefa statului.

Întrebată dacă faptul că unele țări membre sunt reticente față de aderarea Ucrainei la UE, în timp ce Moldova și Ucraina ar trebui să adere simultan, ar putea să afecteze aderarea Moldovei, Maia Sandu a afirmat că speră că, odată cu ultimele alegeri din Ungaria, „situația se va schimba și că țările membre ale UE vor deschide grupurile de capitole de negociere”.

„De altfel, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul Franței și al președintelui Macron”, a adăugat Maia Sandu.

