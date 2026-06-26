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Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de un agent al Moscovei”

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Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susţine că iniţiativa legislativă privind unirea țării sale cu România, lansată de partidul S.O.S. România, condus de Diana Şoşoacă, are drept scop „să discrediteze ideea unirii”. Ea afirmă că proiectul, adoptat tacit de Camera Deputaţilor de la Bucureşti, a fost propus de „un agent al Moscovei”, scrie NewsMaker.md.

„Este un document propus de un agent al Moscovei şi scopul acestei acţiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca şi cum eu m-aş duce mâine în Parlament cu o iniţiativă legislativă în care aş scrie că vrem ca Franţa să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu aşa se face unirea, noi cu toţii înţelegem foarte bine”, a declarat preşedintele Maia Sandu.

Întrebată dacă un referendum privind unirea cu România ar putea fi organizat în viitorul apropiat, ea a răspuns că nu consideră că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu.

Iniţiativa legislativă a Dianei Şoşoacă a fost depusă în Parlamentul de la Bucureşti pe 14 aprilie şi a fost avizată negativ de Guvern, precum şi de Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor. În lipsa unei dezbateri şi a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit pe 24 iunie şi va fi transmis Senatului în forma iniţiatorilor.

Potrivit proiectului, Parlamentul României ar urma să decidă unirea României cu Republica Moldova. Documentul abilitează, totodată, Guvernul României să înceapă ”de urgenţă, imediat” negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru ”definitivarea unirii cu Republica Moldova”.

De la începutul acestui an, preşedintele Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potenţială unire dintre Republica Moldova şi România, afirmând inclusiv că ar susţine ideea în cazul organizării unui referendum pe această temă. De asemenea, în mai, la Strasbourg, şeful statului a semnalat că Chişinăul ar putea analiza posibilitatea reunificării drept o rută alternativă pentru accederea în UE, dacă procesul de aderare va stagna.

Conform unui sondaj iData, în prezent 41% dintre cetăţenii Republicii Moldova susţin unirea cu România, în timp ce peste Prut nivelul de sprijin este considerabil mai înalt – circa 72% dintre cetăţenii României susţin unirea celor două state.

Pe 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Parlamentul de la Bucureşti a adoptat o declaraţie prin care afirmă că România „va fi întotdeauna pregătită” să vină în întâmpinarea oricărui demers de reunificare, dacă cetăţenii Republicii Moldova îşi vor dori acest lucru.

Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii S.O.S România, a trecut tacit, miercuri, de Camera Deputaţilor şi merge la Senat, forul decizional în acest caz.

Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon afirma că autorităţile de la Bucureşti au admis iniţierea procedurilor „pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, aşa-zisa Unire”.

El adăuga că este de văzut reacţia autorităţilor de la Chişinău. „Este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele ţări. Şi este ruşinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc”, susţinea el.

Editor : C.L.B.

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