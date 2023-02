Maia Sandu, după demisia Guvernului de la Chișinău: „În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil”

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a reacționat, vineri, după ce Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia din fruntea Guvernului de la Chișinău, după un mandat de un an și jumătate. „Urmând procedurile legale, în urma demisiei Prim-Ministrei, voi avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, voi desemna un candidat la funcția de Prim-ministru”, a transmis Maia Sandu.

„Am luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment. Mulțumim mult, Natalia!

Premierul Natalia Gavriliță și-a anunțat vineri demisia din funcție printr-o declarație de presă.

„Am știut să păstrăm calmul în Transnistria. Am păstrat pacea și stabilitatea economică a țării în ciuda agenților destabilizator. Sunt mândră că am accelerat proiectele de infrastructură care stagnau din cauza incompetenței și corupției”, a declarat Natalia Gavrilița.

„În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate foarte înalt de UE. Oamenii noștri merită să se bucure de toate beneficiile UE de care au fost lipsiți 30 de ani. Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu oameni constructivi, orientați spre dezvoltare, cu expertiză în domeniul economiei și a investițiilor”, a mai spus Gavrilița.

