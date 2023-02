Maia Sandu: „Neutralitatea nu ne poate apăra. Moldova trebuie să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană”

„Neutralitatea nu ne poate apăra” și „Moldova trebuie să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană”, a spus președinta Maia Sandu, sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen. Sandu a vorbit în cadrul unui panel de dezbateri cu numele „Dincolo de NATO: Parteneriate pentru securitatea europeană”, la care au mai vorbit și șeful NATO, Jens Stoltenberg, președintele Finlandei, Sauli Niinisto și prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

„Când ne uităm la ceea ce face Rusia în Ucraina este limpede că neutralitatea nu ne poate apăra. Neutralitatea te poate apăra doar atunci când celelalte state o respectă”, a spus Maia Sandu. Sandu a avut aceste remarci în urma unei întrebări venite din partea unui parlamentar ucrainean.

Totuși, ea a recunoscut că, în prezent, decidenții politici de la Chișinău nu au suficient sprijin popular pentru a schimba acest statut de neutralitate: „Știm asta și înțelegem asta”. Neutralitatea Republicii Moldova este prevăzută de constituția țării. Ea a spus, însă, că „vina” pentru această lipsă de sprijin aparține propagandei ruse.

„Una dintre dintre pistele propagandei ruse este aceea că neutralitatea înseamnă că țara nu ar trebui să își consolideze sectorul apărării. Acest lucru nu are niciun sens, dar din nefericire sunt mulți cetățeni care sunt speriați de război și care cumpără acest tip de propagandă”, a spus ea.

„Dată fiind situația, nu este o discuție despre schimbarea neutralității, dar în mod clar Moldova ar trebui ajutată să își consolideze sectorul apărării și Moldova ar trebui să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană”, a concluzionat președinta Republicii Moldova.

La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut că aliații trebuie să ofere ajutor pentru Moldova și a precizat că NATO respectă deciziile acestei țări.

„Trebuie să oferim ajutor, toate tipurile de ajutor, cât mai curând posibil pentru Republica Moldova. Georgia și Ucraina, două alte țări care au experimentat agresiunea Rusiei, aspiră să adere la NATO. Republica Moldova nu a luat o decizie pentru a aspira la aderarea la NATO și respectăm complet asta. Dacă există o altă lecție suplimentară care trebuie învățată din războiul, este că trebuie să ajutăm țările vulnerabile la agresiunea Rusiei cât mai repede și cât mai curând posibil”, a spus el.

Rusia amenință frecvent Republica Moldova

Maia Sandu este prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen într-un context de tensiuni tot mai crescute cu Rusia. Recent, regimul de la Kremlin amenință frecvent Moldova cu invazia - chiar vineri, purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin a amenințat Republica Moldova, spunând că aceasta „merge cu încredere pe drumul Ucrainei”.

La începutul săptămânii, președinta moldoveană a spus că Rusia pregătește o lovitură de stat în Moldova și că vor fi trimiși „diversioniști cu pregătire militară” care să ia ostatici. Joi, un nou guvern a fost învestit în funcție la Chișinău, condus de fostul consilier pentru securitate al președinției. Noul premier, Dorin Recean, a spus, la votul de învestitură din parlament, că statutul de neutralitate nu asigură securitatea - „Nu trebuie să confundăm apărarea cu neutralitatea”.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat, joi, existența planului prin care Vladimir Putin dorește să submineze statul condus de Maia Sandu. Reacția SIS a venit după ce președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, a anunțat, joi, la Bruxelles, că serviciile de spionaj ale Ucrainei au interceptat documente ale Rusiei care arătau că Putin are în plan să distrugă Republica Moldova.

„Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova. Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova.Nu știm însă dacă Moscova a dat într-adevăr ordin să fie urmat acest plan, dar noi l-am interceptat, l-am recunoscut și ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, a spus, atunci, Zelenski.

La începutul lunii, inclusiv șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a amenințat Republica Moldova, spunând că „ar putea deveni următoarea Ucraină”.

„Acum, Moldova este privită pentru acest rol. În primul rând, pentru că au putut să pună un președinte în fruntea țării prin metode destul de specifice, departe de a fi liber democratice, un președinte care vrea în NATO, are cetățenia română, este pregătită să se unească cu România și, în general, este pregătită pentru aproape orice”, a declarat Lavrov, atunci.

Editor : Adrian Dumitru