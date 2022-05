Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres: Solicit comunității internaționale să ajute masiv Moldova

Maia Sandu a avut, marţi, o întrevedere cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care se află într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre consecinţele războiului din Ucraina pentru țară şi despre eforturile autorităţilor de a continua, în ciuda situaţiei de securitate dificile din regiune, proiectele de dezvoltare a ţării. "Moldovenii şi-au deschis frontierele, dar şi inimile şi casele cu foarte multă generozitate. Solicit puternic comunităţii internaţionale să sprijine masiv Moldova, care are nevoie de un suport financiar major", a transmis Guterres.

O altă temă de discuţie a fost sprijinul din partea agenţiilor ONU în gestionarea actualei crize umanitare, inclusiv ajutorul financiar direct oferit refugiaţilor ucraineni şi familiilor care îi găzduiesc, relatează MOLDPRES care citează Serviciul de presă al instituţiei prezidenţiale.

Discuţiile au vizat şi noul Cadru de Parteneriat ONU-Moldova pentru următorii cinci ani, menit să susţină realizarea obiectivelor în domeniul drepturilor omului şi al dezvoltării, al consolidării statului de drept şi democraţiei şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

Întâlnirea dintre Maia Sandu şi Antonio Guterres fusese programată iniţial pentru luni, dar a fost anulată de președinta Republicii Moldova din motive de sănătate.

În timpul vizitei, oficialul ONU a vizitat Centrul de găzduire a refugiaţilor ucraineni de la Moldexpo, unde timp de două ore a discutat cu lucrătorii centrului şi cu unii dintre refugiaţi. Acesta a inspectat spaţiile în care sunt găzduiţi refugiaţii şi s-a arătat interesat de solicitările pe care le au aceştia.

''Moldovenii şi-au deschis frontierele, dar şi inimile şi casele cu foarte multă generozitate şi peste 90 la sută din refugiaţi trăiesc în familiile de aici. Şi chiar dacă situaţia economică e dificilă, voi daţi dovadă de generozitate. Solicit puternic comunităţii internaţionale să sprijine masiv Moldova, care are nevoie de un suport financiar major. Ţara are o situaţie economică foarte complicată, preţurile la alimente, carburanţi şi energie au crescut dramatic. Moldova se confruntă cu probleme economice şi primind un număr atât de mare de refugiaţi are nevoie urgentă de ajutor'', a declarat oficialul, citat de Agerpres.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt circa 90 mii de refugiaţi, dintre care mai mult de jumătate sunt copii.

