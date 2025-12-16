Live TV

Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelnenski la Haga. Despre ce au discutat cei doi lideri

Data publicării:
maia sandu zele
Maia Sandu și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, după cum a scris șefa statului de peste Prut pe Facebook.

„Am vorbit despre situația de pe front, despre rezistența remarcabilă a Ucrainei și despre eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina și pe întregul continent european. Moldova sprijină toate eforturile pentru o pace demnă, care să dureze.

Am discutat și despre parcursul de aderare al țărilor noastre la Uniunea Europeană. Apartenența la UE va ancora Moldova în spațiul păcii și stabilității și va contribui la sporirea securității Ucrainei. Rămânem angajați să lucrăm alături de partenerii noștri pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru Moldova, Ucraina și întreaga regiune”, a subliniat șefa statului Maia Sandu.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care are loc la Haga, Regatul Țărilor de Jos. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei. R. Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026, potrivit zdg.md.

Maia Sandu a deschis conferința, alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Secretarul General al Consiliului Europei Alain Berset.

Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este un mecanism internațional care are ca scop examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Comisia reprezintă etapa următoare instituirii Registrului de Daune pentru Ucraina, convenit de șefii de stat și de guvern la Summitul Consiliului Europei de la Reykjavík (până în prezent, 44 de state și Uniunea Europeană au aderat la Registru, care a primit deja peste 80 000 de cereri). Noua Comisie va avea mandatul de a examina, evalua și soluționa cererile depuse în Registru și de a stabili, de la caz la caz, cuantumul despăgubirilor datorate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump
Vladimir Putin
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele”
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Donald Tusk
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce...
Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În...
Nicușor Dan in finlanda
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan...
Warsaw Christmas Festival, Masovian Voivodeship, Poland - 14 Dec 2025
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să...
Ultimele știri
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Semnalele poliţiştilor din intersecţii. Când trebuie să opreşti maşina sau să măreşti viteza
Digi FM
Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal”
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble?
Digi FM
Judi Dench a împlinit 91 de ani. Poate încă recita din Shakespeare, dar "nu-mi amintesc ce trebuie să fac a...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...