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Majoritatea adolescenţilor australieni continuă să folosească reţelele sociale, în ciuda interdicţiei. Concluziile unui nou studiu

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adolescenta pe telefon mobil
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Opt din zece tineri australieni au declarat că au continuat să acceseze reţelele sociale în lunile care au urmat intrării în vigoare a interdicţiei pentru minorii cu vârsta sub 16 ani, conform unui studiu citat joi de DPA/PA Media.

Concluziile unei cercetări restrânse asupra impactului iniţial al acestei interdicţii, o premieră mondială, au sugerat "dovezi insuficiente privind existenţa unor efecte semnificative imediate", se arată în studiul realizat de Universitatea din Newcastle, Australia.

Studiul, publicat de jurnalul ştiinţific The BMJ, a recunoscut că interdicţia este încă relativ nouă şi a sugerat că ar putea dura un deceniu până când se va vedea impactul complet al acesteia.

Conform studiului, 408 copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani au fost întrebaţi despre obiceiurile lor legate de reţelele sociale chiar înainte de introducerea restricţiilor în decembrie. Ei au fost chestionaţi din nou, trei luni mai târziu, scrie Agerpres.

Cercetătorii au constatat că aproximativ 85% dintre participanţii cu vârsta sub 16 ani au declarat că utilizează în continuare platformele de socializare vizate de interdicţie, în principal prin intermediul conturilor proprii.

Dintre aceştia, două treimi au declarat că s-au confruntat cu o formă de verificare a vârstei - cel mai frecvent prin declararea vârstei de către utilizator sau prin încărcarea unei fotografii.

Aproape o cincime dintre participanţi au declarat că au folosit un cont fals pentru a ocoli restricţiile, în timp ce aproximativ 10% au spus că au folosit un browser privat.

"Rezultatele sugerează că perioada imediat următoare introducerii legii a fost caracterizată de o punere în aplicare limitată, o respectare incompletă şi o eludare substanţială a restricţiilor privind reţelele sociale", se arată în studiu.

"În acest context, în ansamblu, nu am găsit dovezi suficiente pentru a concluziona că aplicarea legii a avut efecte substanţiale imediate asupra utilizării reţelelor sociale în rândul adolescenţilor cu vârsta sub 16 ani", se precizează în text.

Cercetătorii au afirmat că, deşi nu există "dovezi suficiente privind existenţa unor efecte semnificative imediate" ale interdicţiei, "beneficiile potenţiale ale modificării legislative necesită timp pentru a se manifesta şi implică adesea investiţii în mecanisme de responsabilizare şi educare, menite să încurajeze respectarea şi adoptarea acesteia".

Ei au declarat că aceste concluzii oferă "informaţii preliminare esenţiale, care pot ghida perfecţionarea politicilor guvernamentale şi acţiunile viitoare de promovare a sănătăţii şi bunăstării".

Profesorul Dennis Ougrin, pedopsihiatru consultant la Universitatea Queen Mary din Londra, a afirmat că aceste rezultate "ar trebui interpretate cu prudenţă", având în vedere eşantionul "relativ mic, provenind dintr-un singur stat australian, şi faptul că studiul s-a bazat pe declaraţii ale participanţilor privind utilizarea reţelelor sociale", adăugând că este "prea devreme pentru a concluziona că politica a eşuat".

"Cu toate acestea, studiul oferă dovezi preliminare utile care arată că provocările legate de punerea în aplicare, în special în ceea ce priveşte verificarea vârstei şi eludarea restricţiilor, pot limita impactul imediat al restricţiilor bazate pe vârstă şi subliniază necesitatea unor evaluări pe termen mai lung şi la scară mai largă", a adăugat specialistul.

"Aceste constatări oferă o importantă evaluare realistă iniţială pentru factorii de decizie. La trei luni de la implementare, există puţine dovezi că restricţiile impuse în Australia asupra reţelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani au redus substanţial utilizarea acestora, în mare parte deoarece mulţi tineri
continuă să acceseze platformele în pofida interdicţiei, iar sistemele de verificare a vârstei par uşor de eludat", a precizat el.

Anterior, un sondaj comandat de Fundaţia Molly Rose, cu sediul la Londra, a sugerat că aproximativ şase din zece tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, care aveau anterior conturi pe platformele restricţionate, continuau să aibă acces la unul sau mai multe conturi active în luna martie a acestui an.

Şapte din zece copii care încă foloseau site-urile restricţionate au declarat că era "uşor" să ocolească interdicţia, conform sondajului realizat de YouthInsight pe un eşantion de 1.050 de de australieni cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani.

Fundaţia, înfiinţată în memoria lui Molly Russell, o adolescentă de 14 ani care s-a sinucis în 2017 după ce a vizionat online conţinut dăunător, a susţinut că o interdicţie ar putea să nu rezolve "problemele fundamentale de siguranţă a produsului", cum ar fi postări dăunătoare şi tulburătoare care le sunt oferite utilizatorilor prin intermediul algoritmilor personalizaţi.

Mulţi activişti, inclusiv părinţi afectaţi, au salutat interdicţia, descriind-o drept un "moment critic pentru protecţia copiilor".

Între timp, unele companii mari din domeniul tehnologiei şi-au exprimat opoziţia, afirmând că o interdicţie generală pe reţelele sociale pentru minorii cu vârsta sub 16 ani i-ar putea împinge pe aceştia către spaţii online nereglementate.

Editor : A.P.

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