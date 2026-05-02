Majoritatea americanilor consideră războiul din Iran o greşeală. Ce cred că ar trebui să facă Trump în continuare (Sondaj)

Şase din zece americani consideră că a fost o greşeală ca Statele Unite să folosească forţa militară împotriva Iranului, potrivit unui sondaj Washington Post/ABC News/Ipsos publicat sâmbătă şi citat de CNN.

Aşa cum notează Washington Post, acest procent este similar cu cei 59% care au considerat războiul din Irak o greşeală într-un sondaj Post/ABC din mai 2006. Un sondaj Gallup din 1971 arăta că aproximativ şase din zece americani spuneau acelaşi lucru despre războiul din Vietnam.

Aproximativ nouă din zece democraţi consideră în prezent acţiunea militară împotriva Iranului o greşeală, la fel ca 71% dintre independenţi şi 19% dintre republicani, potrivit News.ro.

Opiniile privind paşii următori ai SUA sunt împărţite: 48% dintre respondenţi spun că SUA ar trebui să încheie un acord de pace cu Iranul chiar dacă acesta ar fi mai puţin favorabil pentru SUA, în timp ce 46% cred că SUA ar trebui să preseze Iranul pentru un acord mai bun, chiar dacă asta ar însemna reluarea acţiunilor militare.

Despre economie

Sondajul arată, de asemenea, că 23% dintre americani - aproximativ un sfert - spun că rămân în urmă din punct de vedere financiar, în creştere faţă de 17% în februarie. Alţi 52% spun că au doar suficient pentru a-şi menţine nivelul de trai, iar 24% afirmă că o duc mai bine.

Impactul preţurilor ridicate la combustibil: 44% spun că au redus deplasările cu maşina, 42% că au redus cheltuielile gospodăriei, iar 34% că şi-au schimbat planurile de călătorie sau vacanţă. Jumătate dintre americani se aşteaptă ca preţurile la combustibil să crească în următorul an, în timp ce doar 21% cred că acestea vor scădea.

Sondajul Washington Post/ABC News/Ipsos a fost realizat pe un eşantion de 2.560 de adulţi din SUA, în perioada 24-28 aprilie. Marja de eroare este de +/- 2 puncte procentuale.

Între timp, Iranul a transmis un nou avertisment privind posibilitatea reluării războiului cu Statele Unite, după eșecul negocierilor de pace și refuzul lui Donald Trump de a accepta ultima propunere venită de la Teheran.

„O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord”, a declarat sâmbătă pentru agenţia de ştiri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forţelor Armate Khatam Al-Anbiya.

„Forţele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acţiune imprudentă din partea americanilor”, a adăugat el. Un armistiţiu a intrat în vigoare la 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri israeliene şi americane asupra Iranului şi contraatacuri ale Teheranului în regiune.

O primă rundă de discuţii directe, desfăşurată la Islamabad, la 11 aprilie, s-a dovedit a fi un eşec şi până acum nu a dat niciun rezultat, deoarece diferendele de opinie dintre cele două părţi rămân semnificative, de la situaţia Strâmtorii Ormuz şi până la chestiunea nucleară.

Editor : C.L.B.