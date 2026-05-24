Majoritatea germanilor nu au încredere în capacitatea armatei de a apăra ţara (Sondaj)

Încrederea cetăţenilor în capacitatea armatei germane de a apăra ţara este scăzută, potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondare Insa şi publicat duminică de ziarul Bild, transmite dpa.

Sondajul, realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.005 respondenţi în perioada 21-22 mai, a constatat că doar 17% au aprobat pe deplin sau într-o oarecare măsură afirmaţia conform căreia Bundeswehr-ul (forţele armate germane - n.r.) ar putea apăra Germania în mod adecvat, în timp ce nu mai puţin de 72% au considerat că nu ar face-o.

Doar 38% dintre respondenţi s-au declarat îngrijoraţi de un posibil atac din partea Rusiei, în timp ce 50% au afirmat că nu sunt îngrijoraţi. Acest ultim procent a fost în scădere faţă de 52% înregistrat în septembrie 2025, potrivit Agerpres.

La începutul lunii mai, Carsten Breuer, șeful Statului Major al Armatei germane, a avertizat că Rusia ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra NATO până în 2029 sau chiar mai devreme.

„Diverse indicatori – reînarmarea, creșterea efectivelor, schimbările economice și politice – indică toți o posibilă dată a unui atac rus asupra NATO: 2029. S-ar putea întâmpla mai devreme? Da”, a declarat Breuer potrivit ziarului german Suddeutsche Zeitung.

Breuer a afirmat că acesta este motivul pentru care NATO trebuie să fie pregătită pentru o stare de alertă imediată, să-și consolideze capacitatea militară până în 2029 și să atingă superioritatea tehnologică până în 2035 și dincolo de această dată.

„O nouă strategie militară și un nou profil de capacități definesc calea de urmat”, a spus el.

Knighton a remarcat că este dificil să se prevadă o dată exactă, dar amenințarea este în mod clar în creștere.

„Rusia desfășoară operațiuni de luptă în Ucraina, învățând pe parcurs și dezvoltând noi tehnologii. Iar Putin și-a demonstrat disponibilitatea de a ataca state suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât acest lucru se simte mai acut”, a spus el.

Sondajul a mai arătat o îngrijorare considerabil mai mare cu privire la un posibil atac digital, două treimi dintre respondenţi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare ţintită, în timp ce 22% s-au declarat puţin sau deloc îngrijoraţi în această privinţă.

