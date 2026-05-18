Malta, prima țară din lume care oferă acces gratuit la ChatGPT Plus locuitorilor. Ce condiție trebuie să îndeplinească

ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia Images

Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit timp de un an la ChatGPT Plus, versiunea avansată a chatbotului dezvoltat de OpenAI, pentru toți locuitorii care finalizează un curs gratuit despre utilizarea inteligenței artificiale.

Autoritățile din Malta spun că inițiativa este destinată familiilor, studenților și angajaților și urmărește să îi ajute pe oameni să utilizeze mai ușor noile tehnologii în activitățile de zi cu zi.

Accesul la platformă va fi disponibil inclusiv pentru cetățenii maltezi care locuiesc în afara țării.

ChatGPT Plus este varianta cu plată a platformei de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI și costă, în mod normal, aproximativ 20 de dolari pe lună, echivalentul a aproximativ 100 de lei.

Față de versiunea gratuită, abonamentul oferă acces la funcții avansate de inteligență artificială, răspunsuri mai rapide și utilizare extinsă a platformei.

Autoritățile malteze consideră că proiectul ar putea accelera alfabetizarea digitală și familiarizarea populației cu instrumentele bazate pe inteligență artificială, într-un moment în care tot mai multe state și companii investesc în tehnologii AI.

