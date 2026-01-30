Live TV

„Mamă. Credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara

Home Alone (1990)
Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara. Foto: Profimedia

Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, alături de care a jucat în celebrele filme „Home Alone”.

„Mamă. Credeam că mai avem timp”, a scris actorul Macaulay Culkin într-un mesaj postat pe Instagram. „Am vrut mai mult. Am vrut să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit, dar aveam atât de multe de spus. Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Catherine O’Hara, cunoscută pentru interpretarea mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă”, dar și pentru pelicule precum „Beetlejuice” și „Schitt’s Creek”, a murit la vârsta de 71 de ani, a confirmat vineri managerul său.

O’Hara a jucat în „Home Alone” și „Home Alone 2: Lost in New York” rolul lui Kate McCallister, mama lui Kevin McCallister, personajul interpretat de Culkin – rolul care i-a lansat cariera ca actor copil.

În decembrie 2023, Variety amintește că cei doi s-au reîntâlnit când Culkin a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar O’Hara a ținut un discurs la ceremonie.

„Macaulay – acest frumos și drag băiețel de 10 ani – a fost numit superstar, mașină de făcut bani, unul dintre cei mai sexy tineri actori de la Hollywood. Cum poate cineva să supraviețuiască la așa ceva?”, a spus O’Hara în discursul ei.

„Ei bine, cred că trebuie să ai o anumită calitate, un dar pe care dragul (scenarist-producător) John Hughes l-a recunoscut, în mod evident, în tine, Macaulay: simțul umorului. Este un semn de inteligență la un copil și secretul supraviețuirii în viață, la orice vârstă. Și, din ce văd eu, ai adus acest simț al umorului dulce și ușor întunecat, dar pe deplin familiar pentru toți, în tot ceea ce ai ales să faci de la ‘Home Alone’ încoace. Îți mulțumesc că m-ai inclus pe mine – mama ta falsă, care te-a lăsat singur acasă nu o dată, ci de două ori – ca să împărtășesc acest moment fericit”, a încheiat ea. „Sunt atât de mândră de tine.” Culkin și-a șters lacrimile, în timp ce cei doi s-au îmbrățișat.

