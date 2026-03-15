„Mamă, sunt în viață”. Un soldat ucrainean declarat mort după probe ADN și înmormântat s-a întors după trei ani de captivitate în Rusia

Un soldat ucrainean care fusese declarat mort și înmormântat în 2023 s-a întors în viață după aproape trei ani de captivitate în Rusia, în urma unui schimb de prizonieri. Nazar Daletskyi, voluntar pe front încă din primele luni ale invaziei ruse, fusese identificat oficial drept decedat pe baza unei potriviri ADN, iar familia îi organizase deja funeraliile în satul natal din vestul Ucrainei. Mama sa îi vizita mormântul în fiecare săptămână, convinsă că fiul ei a murit pe front, până în momentul în care, la începutul acestui an, a primit un telefon care i-a schimbat complet viața: Nazar era în viață și fusese eliberat dintr-o închisoare rusă, relatează The Guardian.

Nazar Daletskyi a fost declarat mort în mai 2023. Potrivirea ADN nu lăsa loc de îndoială, i-au spus oficialii mamei sale, Nataliia. Soldat ucrainean care s-a oferit voluntar pentru front în primele săptămâni ale războiului, Nazar devenise încă o victimă a invaziei Rusiei.

Rămășițele lui Nazar au fost înmormântate în cimitirul satului său natal. În lunile de după funeralii, Nataliia a vizitat mormântul cel puțin o dată pe săptămână, la început pentru a plânge, iar mai târziu pentru a sta în liniște și a-și aminti de singurul ei fiu.

Cu câteva săptămâni în urmă, la aproape trei ani după înmormântare, Nazar a fost eliberat dintr-o închisoare din Rusia, în cadrul unui schimb de prizonieri. La scurt timp după ce a coborât din autobuz și a pășit pe teritoriul Ucrainei, i s-a înmânat un telefon mobil.

Momentul în care Nataliia a auzit din nou vocea fiului ei a fost surprins de un oficial din sat, într-un videoclip tremurat, filmat cu telefonul mobil, dar de o forță emoțională uriașă.

„Doamne, cât de mult am așteptat să te aud, copilul meu drag”, a spus ea, plângând, cuprinsă de un amestec de șoc și bucurie. „Ai mâini, ai picioare? Ești întreg?”

Videoclipul a devenit viral în Ucraina, finalul neașteptat și fericit atingând o coardă sensibilă într-o țară înfometată de vești bune. Dar acest deznodământ pozitiv a venit după un drum traumatic atât pentru mamă, cât și pentru fiu.

La o lună după acel apel telefonic, Nataliia a primit în casa ei îngrijită din satul Velykyi Doroshiv, aflat lângă orașul vestic Liov, un reporter de la The Guardian. Pereții erau decorați cu picturi religioase în culori vii; în sufragerie, un portret mare al lui Nazar, imprimat după înmormântare, era pus la loc de cinste. La o cafea cu cardamom, ea a povestit întreaga istorie, de la început.

Născut în 1979, a spus ea, Nazar era un băiat blând căruia îi plăcea să fie alintat. Dar „anii ’90 au fost grei”, iar el a părăsit școala fără calificări. S-a căsătorit și a avut o fiică, însă relația nu a rezistat și s-a întors să locuiască cu părinții.

Când forțele separatiste susținute de Rusia au declanșat conflictul din Donbas, în 2014, el s-a înrolat pentru a lupta. În anii următori a avut patru rotații pe frontul din est. Între aceste perioade, a lucrat ocazional în construcții și renovări.

În februarie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, s-a oferit voluntar la unitatea militară locală. De două ori a fost refuzat, dar a treia oară a fost acceptat, în ciuda unor probleme medicale. În weekendul de Paște a plecat din Velykyi Doroshiv spre frontul din Donbas.

Suna acasă în fiecare zi; convorbirile durau de obicei doar câteva secunde. „Mamă, sunt în viață”, spunea el, fără să spună unde se află. Dar spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni, ea și-a dat seama că situația devenise foarte periculoasă. El i-a spus că bombardamentele erau atât de intense încât rămăsese blocat într-un tranșeu cu camarazii săi, fără posibilitatea de a se mișca.

A doua zi, duminică, Nazar nu a sunat la ora obișnuită. Nataliia s-a plimbat prin casă, privind fix telefonul. În cele din urmă, acesta a sunat aproape de miezul nopții, dar când a răspuns, nu era Nazar la celălalt capăt al firului.

„Fiul dumneavoastră a fost luat prizonier”, a spus o voce.

„Și cine sunteți dumneavoastră?”, a întrebat ea.

„Sunt cel care l-a capturat.”

Apoi convorbirea s-a întrerupt.

Nataliia a început un drum epuizant, parcurs de mii de familii ucrainene în ultimii patru ani, mergând de la birouri guvernamentale la organizații neguvernamentale, completând formulare, răspunzând la întrebări și încercând să afle unde era ținut fiul ei de către ruși. Nimeni nu avea răspunsuri.

În cele din urmă, în mai 2023, a primit un telefon de la un oficial ucrainean din Harkov, care i-a dat cea mai cumplită veste. Nazar era mort. Murise în septembrie anul precedent, chiar în ziua în care împlinise 44 de ani.

Într-o serie de convorbiri telefonice au apărut și detaliile: un convoi de mașini din regiunea Donețk fusese atacat; Nazar se afla într-una dintre mașini, alături de alți soldați ucraineni, deghizați în civili.

Nu era clar cum ajunsese Nazar în acel convoi, iar la început Nataliia i-a spus femeii de la telefon că nu crede povestea. Nazar trebuia să fie într-o închisoare rusească, iar nimic din toate acestea nu avea sens. Dar femeia a fost categorică, probabil obișnuită cu rudele care refuză să accepte dovezile că cei dragi au murit.

„ADN-ul este o potrivire clară”, i-a spus ea Nataliiei. „Dacă nu vreți să luați rămășițele, îl putem înmormânta aici.”

Gândul că mormântul fiului ei ar fi fost departe a făcut-o pe Nataliia să înceapă să accepte ideea. „Am spus: «Bine, dacă este într-adevăr băiatul meu, dacă ADN-ul se potrivește, îl vom aduce acasă».”

Rămășițele au fost aduse la Velykyi Doroshiv în doi saci. În sicriu a fost așezată o uniformă militară peste ele. Nataliia a pus înăuntru și câteva dintre lucrurile lui Nazar.

„Am pus un trening, o geacă elegantă și niște pantofi frumoși... și i-am pus și ceva de mâncare. M-am gândit că bietul băiat fusese prizonier, probabil îi fusese foame. Am pus biscuiți, ciocolată, lucruri de genul acesta”, a spus ea.

Despre înmormântare, care a avut loc în cimitirul satului, Nataliia își amintește doar fragmente: o mulțime de oameni veniți să-și ia rămas-bun, opt preoți care rosteau rugăciuni și o fanfară militară care cânta marșul funebru. Nazar a fost înmormântat lângă tatăl său, care murise cu trei ani înainte.

Nazar nu îi plăcea să fie fotografiat, dar Nataliia a găsit o fotografie veche din niște documente oficiale și a mărit-o pentru a o pune pe perete, lângă o pictură cu pruncul Iisus. A dat hainele și lucrurile lui prietenilor și rudelor, păstrând doar un pulover gri ca amintire.

În mai 2024, a primit un document semnat de comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, prin care Nazar era decorat post-mortem.

Pierderea a avut un impact puternic asupra Nataliiei, atât emoțional, cât și fizic. Era epuizată de discuții, avea frecvent creșteri ale tensiunii arteriale și a ajuns de mai multe ori la spital. Dar, treptat, a început să accepte situația. În fiecare duminică se ruga la biserică pentru sufletul lui Nazar și vizita des cimitirul.

„În cei trei ani și nouă luni cât a lipsit, nu l-am visat nici măcar o dată. Îți poți imagina? Plângeam la mormânt și spuneam: «De ce nu vii la mine în vis?» Dar nu a venit niciodată.”

Într-o zi din septembrie anul trecut, nepoata ei a venit în vizită și i-a spus să se așeze, pentru că are o veste. Doi prizonieri de război se întorseseră din Rusia și amândoi spuneau că îl văzuseră pe Nazar în viață în anul precedent.

„Plângeam de bucurie, țipam, dar mi-am spus că până nu îi aud vocea nu o să cred”, a spus ea.

Nataliia a mers la poliție, unde i s-au prelevat noi probe ADN. Anchetatorii au întrebat-o dacă nu cumva a mai avut un fiu, pentru că altă explicație pentru potrivirea ADN nu exista.

Ea le-a spus că are un fiu și o fiică și atât.

„Cred că mi-aș aminti dacă aș fi născut un alt copil. Dacă potrivirea ADN ar fi fost cu tatăl, atunci orice ar fi fost posibil, dar era cu mine”, a spus ea.

La începutul acestui an, centrul ucrainean de coordonare pentru prizonieri de război a contactat-o pentru a confirma că Nazar este în viață și încă deținut în Rusia. La începutul lunii februarie i s-a spus că ar urma să fie inclus într-un schimb de prizonieri planificat pentru ziua următoare.

Abia când a reușit să vorbească la telefon cu el, după eliberare, a fost convinsă că fiul ei este cu adevărat în viață.

Nazar nu știa că familia lui a petrecut ultimii trei ani crezând că este mort și a înțeles greșit când voluntarii care l-au întâmpinat după schimbul de prizonieri au încercat să îi explice situația. La început a crezut că încearcă să îi spună că mama lui murise în timpul captivității.

Le-a spus Nataliiei că ar fi vrut să trimită un mesaj printr-un alt prizonier, care putea aranja apeluri telefonice contra cost, dar nu își amintea numărul ei de telefon.

La o lună după eliberare, Nazar locuiește încă într-un centru de recuperare dintr-o altă regiune a Ucrainei și nu s-a reîntâlnit încă cu mama sa. Vorbesc prin apel video cel puțin o dată pe zi. În aceste conversații, el nu insistă asupra a ceea ce a trăit în închisoare, deși a lăsat să se înțeleagă că a fost bătut frecvent. Majoritatea prizonierilor de război ucraineni spun că au fost supuși violenței arbitrare, umilințelor și torturii în captivitatea rusă.

„Îl dor foarte tare picioarele și aude mereu zgomote. Dar este bine la cap, văd asta când vorbesc cu el”, a spus Nataliia.

Abia așteaptă să se întoarcă acasă și pregătește deja o listă cu mâncărurile pe care i le va găti: supa cu lapte zatyrka, care îi plăcea mereu, sarmale și clătite de cartofi.

Își amintește de îmbrățișarea pe care i-a dat-o Nazar când era tânăr, după ce ea s-a întors acasă, la începutul anilor 2000, după doi ani de muncă în străinătate.

„Îi spun: «De îndată ce te întorci, o să te îmbrățișez la fel de strâns cum m-ai îmbrățișat tu atunci».”

Un mister rămâne însă: ale cui rămășițe au fost identificate greșit drept ale lui Nazar? Undeva, poate, o familie încă speră că o rudă dispărută este în viață și ar putea primi curând o veste devastatoare.

După reapariția lui Nazar, rămășițele au fost exhumate și trimise la un laborator pentru noi teste. Rezultatele sunt așteptate în următoarele săptămâni.

În cimitirul din Velykyi Doroshiv, pământul unde fusese mormântul lui Nazar arată încă proaspăt răscolit. În apropiere, pe jos, se află crucea de lemn spartă care stătuse la mormânt, alături de o placă metalică vopsită în galben și albastru, ca steagul Ucrainei.

Pe ea este scris un slogan des folosit pentru cei căzuți în războiul împotriva Rusiei, menit să arate că memoria lor nu dispare: „Eroii nu mor.”

Editor : Ș.A.